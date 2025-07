L'Europeo di atletica Under 23 di Bergen regala altre medaglie alla spedizione italiana. Una su tutte: l'oro di Matteo Sioli nel salto in alto, capace di saltare 2,30 al secondo tentativo a soli tre centimetri dal recordi italiano di categoria (2,33). Le altre medaglie azzurre portano la firma di Brigante, argento nella 10 chilometri di marcia e di Bruno e Lazzaro, entrambi bronzo nel salto triplo e negli 800 metri BERTELLI ORO NELL'ASTA ascolta articolo

È nato un campione. Matteo Sioli regala un'ulteriore conferma del proprio sconfinato talento vincendo la medaglia d'oro agli Europei U23 di Bergen, sbarcando tra i saltatori in alto da 2,30. L'azzurro aggiunge un centimetro al personale (2,29 per il bronzo europeo indoor di Apeldoorn a marzo) e conquista il terzo oro della spedizione italiana in Norvegia. Rischia tantissimo a 2,22, misura superata alla terza prova col brivido, poi salta 2,24 e 2,26 alla seconda, 2,28 alla prima e firma un meraviglioso personale a 2,30 al secondo tentativo, mandando in estasi tutti i compagni di squadra schierati in curva a dettare il ritmo della sua rincorsa. Il milanese dell'Euroatletica 2002, 20 anni ancora da compiere, per la prima volta dà anche l'assalto alla migliore prestazione italiana U23 di 2,33: appuntamento che sembra soltanto rimandato.

Non solo l'alto, bronzo anche dagli 800 metri Ma a Bergen è stata una gara di buon livello, oltre a Sioli, anche grazie ai progressi del polacco Mikolaj Szczesny (argento 2,26) e del bronzo svedese, figlio d'arte, Melwin Lycke Holm (2,24). Sesto Federico Celebrin con 2,19, decimo Edoardo Stronati con 2,09. C'è anche una medaglia azzurra dagli 800 metri: è il bronzo di Giovanni Lazzaro, terzo in rimonta con 1'44"98 sorpassando l'altro azzurro Francesco Pernici che chiude quarto in 1'45"01 dopo aver corso in testa fino all'inizio del rettilineo conclusivo, a due giorni dal record dei campionati stabilito con 1'44"06 in batteria. Vince il fuoriclasse olandese Niels Laros, 1'44"36 per completare l'inedita doppietta 800-5000, mentre nella volata per l'argento prevale il britannico Justin Davies (1'44"97).