Riva migliora ancora il record italiano sul miglio

In costante crescita, l'atleta delle Fiamme Gialle migliora ancora una volta il primato italiano sul miglio, che aveva già ritoccato lo scorso giugno a Oslo. A Berlino, nella tappa Silver del Continental Tour, ha corso in 3:48.11, abbassando di oltre un secondo e mezzo il suo precedente record

Continuano a cadere i record nel mezzofondo e Federico Riva fa il bis. Per la seconda volta in questa stagione l'azzurro riscrive il primato italiano del miglio con 3:48.11 a Berlino, abbassando di oltre un secondo e mezzo il suo 3:49.72 del 12 giugno a Oslo. Era durato 33 anni il precedente limite sulla distanza dei 1609,34 metri, lo storico 3:51.96 di Gennaro Di Napoli datato 1992, ma si è dovuto attendere molto meno per il nuovo progresso del romano, in crescita costante. Sulla pista dell'Olympiastadion chiude al secondo posto nel tradizionale meeting Istaf, tappa Silver del Continental Tour, alle spalle soltanto del norvegese bronzo iridato Narve Gilje Nordas (3:47.68) ma davanti al tedesco Robert Farken, a sua volta al record nazionale di 3:48.83. Una gara corsa con determinazione e lucidità dal 24enne delle Fiamme Gialle, recuperando un paio di posizioni nell'ultimo giro, per un'altra perla di una stagione ricca di miglioramenti dopo essere già sceso a 3:31.42 nei 1500 al Golden Gala di Roma (secondo azzurro di ogni epoca).