Doualla super: oro nei 100 metri under 20!

Kelly Doualla straordinaria : la 15enne ha vinto la finale europea Under 20 dei 100 metri con il tempo di 11.22, a un centesimo dal record personale . Una super prestazione da parte di Doualla, che con una partenza velocissima è riuscita subito a guadagnare un buon vantaggio sulle rivali, per poi arrivare prima di tutte al traguardo. L'ultima italiana a vincere il titolo europeo U20 era stata Vittoria Fontana a Boras nel 2019. Ottima prestazione anche da parte di Alice Pagliarini (classe 2006), che ha chiuso in quarta posizione in 11.54 , a un solo centesimo dal podio.

Chi è Kelly Doualla

Kelly Doualla ha 15 anni ed è nata a Pavia da genitori del Camerun da tempo cittadini italiani. Vive a Sant'Angelo Lodigiano, è allenata da Walter Monti e in pista difende i colori del Cus Pro Patria Milano. A gennaio 2025 ha siglato per due volte il record italiano Under 20 dei 60 metri piani indoor a Bergamo. Il 18 gennaio Doualla ha vinto la gara dei 60 metri del meeting "Alessio Giovannini" correndo in 7"23 per poi migliorarsi l'8 febbraio ai campionati italiani di categoria in 7''19. I record però non sono finiti: al debutto in maglia azzurra a luglio, la 15enne velocista ha fatto segnare anche il record europeo Under 18 dei 100 metri, conquistando con il tempo di 11''21 la medaglia d'oro al Festival olimpico della gioventù europea.