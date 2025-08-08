Doualla super: oro nei 100 metri under 20!

Esplora tutte le offerte Sky
Atletica

Altra prova incredibile della 15enne che ha conquistato l'oro nei 100 metri femminili agli Europei Under 20 vincendo in 11.22, a un centesimo dal record personale. Quarto posto, invece, per la classe 2006 Pagliarini, a un centesimo dal podio

Kelly Doualla straordinaria: la 15enne ha vinto la finale europea Under 20 dei 100 metri con il tempo di 11.22, a un centesimo dal record personale. Una super prestazione da parte di Doualla, che con una partenza velocissima è riuscita subito a guadagnare un buon vantaggio sulle rivali, per poi arrivare prima di tutte al traguardo. L'ultima italiana a vincere il titolo europeo U20 era stata Vittoria Fontana a Boras nel 2019. Ottima prestazione anche da parte di Alice Pagliarini (classe 2006), che ha chiuso in quarta posizione in 11.54, a un solo centesimo dal podio.

Chi è Kelly Doualla

Kelly Doualla ha 15 anni ed è nata a Pavia da genitori del Camerun da tempo cittadini italiani. Vive a Sant'Angelo Lodigiano, è allenata da Walter Monti e in pista difende i colori del Cus Pro Patria Milano. A gennaio 2025 ha siglato per due volte il record italiano Under 20 dei 60 metri piani indoor a Bergamo. Il 18 gennaio Doualla ha vinto la gara dei 60 metri del meeting "Alessio Giovannini" correndo in 7"23 per poi migliorarsi l'8 febbraio ai campionati italiani di categoria in 7''19. I record però non sono finiti: al debutto in maglia azzurra a luglio, la 15enne velocista ha fatto segnare anche il record europeo Under 18 dei 100 metri, conquistando con il tempo di 11''21 la medaglia d'oro al Festival olimpico della gioventù europea.

