Tamberi: "Mondiali atletica? Non so se così ha senso"

Atletica

Dopo il deludente risultato agli Assoluti di Caorle, Gianmarco Tamberi non è sicuro di prendere parte ai Mondiali di Tokyo in programma dal 13 al 21 settembre 2025: "Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano all'Olimpiade di Los Angeles"

Gianmarco Tamberi mette in dubbio la sua partecipazione ai Mondiali di Tokyo. "Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano all'Olimpiade di Los Angeles", dice al telefono con l'ANSA l'oro olimpico dell'alto a Tokyo 2020. Domenica 10 agosto tornerà in pedana ad Heilbronn, in Germania, per una gara aggiunta in questi giorni: il 2.12 saltato a Caorle "è stato scioccante e destabilizzante, adesso voglio capire qual è il mio stato attuale: è soprattutto una prova con me stesso, perché se la misura è tra 2.10 e 2.20 ci sarà da riflettere".

