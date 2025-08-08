Gianmarco Tamberi mette in dubbio la sua partecipazione ai Mondiali di Tokyo. "Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano all'Olimpiade di Los Angeles", dice al telefono con l'ANSA l'oro olimpico dell'alto a Tokyo 2020. Domenica 10 agosto tornerà in pedana ad Heilbronn, in Germania, per una gara aggiunta in questi giorni: il 2.12 saltato a Caorle "è stato scioccante e destabilizzante, adesso voglio capire qual è il mio stato attuale: è soprattutto una prova con me stesso, perché se la misura è tra 2.10 e 2.20 ci sarà da riflettere".