Assoluti: Tamberi delude, 4° titolo per Iapichino

Un altro titolo per Larissa Iapichino. Agli Assoluti di Caorle, la fiorentina ottiene il 4° trionfo italiano nel salto in lungo con 6,78 al quarto tentativo, precedendo Arianna Battistella (6,41) e Chiara Galvani (6,20). Vince anche Diasy Osakue si prende anche il titolo del peso dopo quello del disco conquistato ieri: il successo odierno è frutto del suo 15,55 all'ultimo lancio, per superare in extremis Sara Verteramo (15,41) e Vivian Osagie (14,54). Festeggia anche Leonardo Fabbri che, nel peso uomini, ottiene il personale stagionale con 22,82, battendo Weir (21,02) e Ponzio (terzo con 20,38). Pietro Riva fa sua la 1500 metri in 3:41.53, dominio di Nadia Battocletti nella gara femminile. Ancora lontano dalla forma migliore, invece, Gianmarco Tamberi che commette tre errori a quota 2,16 ed esce di gara lasciando la scena alla vittoria di Fassinotti con 2.20, stessa misura di Sioli, secondo per via dei tentativi sbagliati in più.