Gli exploit di Kelly Doualla agli Europei U20 che si sono conclusi da poco a Tampere, in Finlandia, hanno conquistato anche il presidente della Fidal Stefano Mei . La quindicenne, che ha vinto due ori (uno individuale e uno in staffetta) e ha ricevuto un invito del numero uno dell'atletica italiana per i prossimi Mondiali di Tokyo. ﻿ "Ho sentito Kelly al telefono e le ho detto che se avrà voglia, se i genitori e l'allenatore saranno d'accordo, potrà essere in squadra ai Mondiali di Tokyo. Non per la gara individuale, ma nella staffetta, in una sorta di vacanza sportiva per vedere come sono le compagne di squadra più grandi, anche se è chiaro che non le chiederemo niente", ha spiegato Mei alla Rai.

"Gli Under 20 dell'atletica sono i figli di Tokyo"

"La grande svolta è quella del 2021 - spiega Mei -, l'anno in cui è cambiata la governance, con una scelta precisa: investire sulle risorse umane, come si direbbe in un'azienda. Perché i talenti ci sono sempre stati ma spesso li abbiamo persi perché non si investiva su di loro. Gli Under 20 di oggi avevano undici o tredici anni quando gli azzurri trionfarono a quella Olimpiade. Nel 2021 dicevo che l'impresa delle cinque medaglie d'oro nell'atletica sarebbe servita a prepararci per l'edizione di Brisbane 2032 e in tanti si sono messi a ridere. Ma in Italia abbiamo prima bisogno di ottenere i risultati per poi poter fare proselitismo e far sì che i giovani si avvicinino allo sport. Altrove invece insegnano lo sport a scuola... Comunque, l'importante è riuscirci e in questi quattro anni abbiamo investito moltissimo sull'attività: ora abbiamo tanti piccoli campioni che spingono per avvicinarsi ai campioni affermati. Non è merito di qualcuno in particolare, ma di tante società che lavorano sul territorio tutti i giorni e crescono questi campioni".