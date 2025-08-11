Doualla e i "figli di Tokyo"

Dalla velocità esplosiva di Kelly Ann Doualla ai salti da record di Erika Saraceni e Daniele Inzoli, fino alle imprese di Nappi, Togni e degli altri azzurrini: a Tampere l’Italia ma riscritto con talento e sorriso la geografia dello sport europeo. Un trionfo strettamente legato alle medaglie d'oro nell'Olimpiade del 2021