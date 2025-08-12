Esplora tutte le offerte Sky
Atletica, Kelly Doualla rinuncia: non farà la staffetta ai Mondiali di Tokyo

Atletica

Kelly Doualla non sarà presente ai Mondiali di atletica di Tokyo. La 15enne, che recentemente ha conquistato due ori agli Europei U20 a Tampere, rinuncia all'ipotesi di correre già nella staffetta 4x100 in Giappone

LE PAROLE DEL PRESIDENTE FIDAL SU KELLY DOUALLA

L'estate del debutto a livello internazionale, l'idea di poter correre già in staffetta al Mondiale di Tokyo. Kelly Doualla però ha deciso che non sarà nel gruppo azzurro che parteciperà a settembre ai Mondiali di Tokyo. È stato il suo allenatore Walter Monti a comunicare a Stefano Mei, presidente Fidal, "l'intendimento dell'atleta, della famiglia Doualla e il suo personale". Per la giovane velocista l'estate 2025 ha portato grandi soddisfazioni: è reduce da due ori, uno nei 100m e uno nella staffetta 4x100 agli Europei U20 a Tempere. A luglio la stessa doppietta era arrivata allo European Youth Olympic Festival di Skopje, dove Kelly Doualla aveva conquistato la miglior prestazione U18 e la terza prestazione italiana di tutti i tempi . Era stato proprio il presidente Fidal a invitare la quindicenne a prendere parte alla stafetta con le colleghe più grandi.

