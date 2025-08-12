L'estate del debutto a livello internazionale, l'idea di poter correre già in staffetta al Mondiale di Tokyo. Kelly Doualla però ha deciso che non sarà nel gruppo azzurro che parteciperà a settembre ai Mondiali di Tokyo. È stato il suo allenatore Walter Monti a comunicare a Stefano Mei, presidente Fidal, "l'intendimento dell'atleta, della famiglia Doualla e il suo personale". Per la giovane velocista l'estate 2025 ha portato grandi soddisfazioni: è reduce da due ori, uno nei 100m e uno nella staffetta 4x100 agli Europei U20 a Tempere. A luglio la stessa doppietta era arrivata allo European Youth Olympic Festival di Skopje, dove Kelly Doualla aveva conquistato la miglior prestazione U18 e la terza prestazione italiana di tutti i tempi . Era stato proprio il presidente Fidal a invitare la quindicenne a prendere parte alla stafetta con le colleghe più grandi.