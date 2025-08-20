Diamond League, il meeting di Losanna LIVE su Sky

Ha lo stadio olimpico senza aver mai ospitato i Giochi, ma l’omaggio a Losanna sede del CIO è giustificato dal cast del meeting sul lago Lemano. Il clou potrebbe arrivare con una signorina inglese di Wigan, Keely Hodgkinson, oro a Parigi sugli 800, che sabato scorso a Chorzow ha vinto con una tale superiorità da pensare che a Losanna potrebbe accadere qualcosa di magico: l’attacco al primato del mondo di Jarmila Kratochvilova datato 1983, il più vecchio dell’atletica. Nei 100 la scena verrà catturata da Lyles, sconfitto in Polonia dal giamaicano Thompson che ha dichiarato forfait alla sfida in Svizzera: il campione olimpico punta alla doppietta a Tokyio come gli è già riuscito due anni fa a Budapest e Losanna dirà se la sua condizione è ulteriormente cresciuta dopo l’ottima impressione destata ai Trials. Tanta Italia, al solito, con un poker di tutto rispetto. Leo Fabbri, in compagnia di Zane Weir, cercherà nel peso di confermare il suo ottimo momento, dal primato mondiale stagionale al secondo posto di Chorzow, sfidando tutti i migliori americani ad eccezione della leggenda Crouser, ancora fermo ai box. Nessuno sconto per Mattia Furlani, in una gara di salto in lungo che non ha buchi tra le stelle: il dio greco Tentoglou, i migliori giamaicani, l’australiano Adcock e il padrone di casa Ehammer testeranno le ambizioni del ventenne reatino che al mondiale sogna l’ennesima in un major. E infine Lollo Simonelli, in una stagione tribolata con molti più ostacoli di quelli che si trova di fronte nei 110. La gara di Losanna, dove è assente solo Holloway, arriva al momento giusto per stimolare l’orgoglio del campione europeo.