Stano salta i Mondiali di Tokyo per infortunio

Massimo Stano rinuncia ai Mondiali di atletica 2025 per infortunio

Atletica

Il marciatore azzurro non parteciperà ai Mondiali di Tokyo a causa di una lesione al bicipte femorale sinistro emersa nelle scorse settimane e non del tutto superata. "Sono molto dispiaciuto e triste - ha spiegato Stano - Da inizio luglio non sono riuscito ad allenarmi come avrei voluto. L'obiettivo resta Los Angeles 2028"

Niente Mondiali di atletica per Massimo Stano. Il marciatore azzurro, campione olimpico della 20 km a Tokyo e oro mondiale della 35 km a Eugene, salterà la rassegna iridata, in programma nella capitale giapponese dal 13 al 21 settembre. La decisione è arrivata nella giornata di lunedì, per via di una lesione al bicipite femorale sinistro emersa nelle scorse settimane e non del tutto superata. In questa stagione, prima dello stop, Stano aveva stabilito il record del mondo dei 35 km con il tempo di 2h20:43 agli Europei a squadre di Podebrady in maggio e aveva marciato in 1h18:25 nella ‘venti’ a La Coruna in giugno.

"L'obiettivo resta Los Angeles 2028"

"Sono molto dispiaciuto e molto triste - le parole di Stano, che avrebbe gareggiato a Tokyo nei 35 km e nei 20 km - Ci abbiamo ragionato tanto, con il mio coach Patrizio Parcesepe, con la Federazione e con le Fiamme Oro, e crediamo sia la scelta più giusta allo stato attuale. Da inizio luglio non sono riuscito ad allenarmi come avrei voluto e purtroppo gli ultimi lavori non mi hanno dato sicurezze, anche se abbiamo provato tutte le strade possibili pur di arrivare in uno stato di forma che mi avrebbe garantito un minimo di competitività. Fare un Mondiale sottotono non mi darebbe stimoli e rischierei un infortunio ancora più grave: l’obiettivo resta Los Angeles 2028".

