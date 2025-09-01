Tokyo 2025, la lista dei 90 italiani ai Mondiali

È tutto pronto per i Mondiali di Atletica in programma dal 13 al 21 settembre a Tokyo. È stata infatti diramata la lista dei 90 atleti che faranno parte della spedizione azzurra. Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha definito nel dettaglio tutti i convocati. Fiori all'occhiello della squadra italiana sono inevitabilmente le tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (attesa anche nei 5000), quattro volte campionessa europea, e i bronzi olimpici Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi medaglia d'oro ai Mondiali indoor. È iscritto di diritto il campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi (alto), ci saranno anche le altre medaglie d’oro delle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs (100 e 4x100), Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu (4x100) e Antonella Palmisano (20 km di marcia, iscritta anche nei 35 km).