Tokyo 2025, la lista dei 90 italiani ai Mondiali

Saranno 90 gli atleti italiani in gara ai Mondiali di Atletica in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Occhi puntati su Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz. Atteso al riscatto Marcell Jacobs. Iscritto di diritto Gianmarco Tamberi. Tra le speranze Larissa Iapichino, Matteo Sioli, Simone Bertelli e Alexandrina Mihai
È tutto pronto per i Mondiali di Atletica in programma dal 13 al 21 settembre a Tokyo. È stata infatti diramata la lista dei 90 atleti che faranno parte della spedizione azzurra. Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha definito nel dettaglio tutti i convocati. Fiori all'occhiello della squadra italiana sono inevitabilmente le tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (attesa anche nei 5000), quattro volte campionessa europea, e i bronzi olimpici Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi medaglia d'oro ai Mondiali indoor. È iscritto di diritto il campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi (alto), ci saranno anche le altre medaglie d’oro delle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs (100 e 4x100), Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu (4x100) e Antonella Palmisano (20 km di marcia, iscritta anche nei 35 km).
Campioni e giovani, ecco tutte le speranze Azzurre
Tra i selezionati il vicecampione mondiale Leonardo Fabbri e i due recenti vincitori della finale di Diamond League, Larissa Iapichino nel lungo e il triplista Diaz, ambedue d’oro agli Europei indoor quest’anno. Convocati 12 campioni europei individuali: oltre a Jacobs, Tamberi, Diaz, Fabbri, Battocletti, Iapichino e Palmisano, ci saranno Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Sara Fantini (martello), Iliass Aouani (maratona), Yeman Crippa (qui nella maratona) e Zaynab Dosso (oro continentale dei 60 indoor, al via nei 100 e nella 4x100), i primatisti italiani Edoardo Scotti e Luca Sito (400), Pietro Arese (1500), Alessandro Sibilio (400hs), Yohanes Chiappinelli (maratona), Giada Carmassi (100hs), Ayomide Folorunso (400hs), Roberta Bruni (asta), Daisy Osakue (disco), Sveva Gerevini (eptathlon). Tra i giovani, i campioni d’Europa under 23 Matteo Sioli (alto), Simone Bertelli (asta) e Alexandrina Mihai (marcia), le campionesse europee under 20 Erika Saraceni (triplo) e Alice Pagliarini (4x100). Quattro azzurri alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Asia Tavernini (alto), Andrea Bernardi e Amanda Obijiaku (4x100), Zoe Tessarolo (4x400). Rinuncia invece la maratoneta Giovanna Epis per infortunio.