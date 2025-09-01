Tokyo 2025, la lista dei 90 italiani ai Mondiali

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali Atletica: ecco la lista dei 90 italiani a Tokyo 2025

Atletica

Saranno 90 gli atleti italiani in gara ai Mondiali di Atletica in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Occhi puntati su Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz. Atteso al riscatto Marcell Jacobs. Iscritto di diritto Gianmarco Tamberi. Tra le speranze Larissa Iapichino, Matteo Sioli, Simone Bertelli e Alexandrina Mihai

ascolta articolo

È tutto pronto per i Mondiali di Atletica in programma dal 13 al 21 settembre a Tokyo. È stata infatti diramata la lista dei 90 atleti che faranno parte della spedizione azzurra. Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha definito nel dettaglio tutti i convocati. Fiori all'occhiello della squadra italiana sono inevitabilmente le tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (attesa anche nei 5000), quattro volte campionessa europea, e i bronzi olimpici Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi medaglia d'oro ai Mondiali indoor. È iscritto di diritto il campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi (alto), ci saranno anche le altre medaglie d’oro delle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs (100 e 4x100), Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu (4x100) e Antonella Palmisano (20 km di marcia, iscritta anche nei 35 km). 

Campioni e giovani, ecco tutte le speranze Azzurre 

Tra i selezionati il vicecampione mondiale Leonardo Fabbri e i due recenti vincitori della finale di Diamond League, Larissa Iapichino nel lungo e il triplista Diaz, ambedue d’oro agli Europei indoor quest’anno. Convocati 12 campioni europei individuali: oltre a Jacobs, Tamberi, Diaz, Fabbri, Battocletti, Iapichino e Palmisano, ci saranno Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Sara Fantini (martello), Iliass Aouani (maratona), Yeman Crippa (qui nella maratona) e Zaynab Dosso (oro continentale dei 60 indoor, al via nei 100 e nella 4x100), i primatisti italiani Edoardo Scotti e Luca Sito (400), Pietro Arese (1500), Alessandro Sibilio (400hs), Yohanes Chiappinelli (maratona), Giada Carmassi (100hs), Ayomide Folorunso (400hs), Roberta Bruni (asta), Daisy Osakue (disco), Sveva Gerevini (eptathlon). Tra i giovani, i campioni d’Europa under 23 Matteo Sioli (alto), Simone Bertelli (asta) e Alexandrina Mihai (marcia), le campionesse europee under 20 Erika Saraceni (triplo) e Alice Pagliarini (4x100). Quattro azzurri alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Asia Tavernini (alto), Andrea Bernardi e Amanda Obijiaku (4x100), Zoe Tessarolo (4x400). Rinuncia invece la maratoneta Giovanna Epis per infortunio.

Altri Sport: Altre Notizie

Tokyo 2025, la lista dei 90 italiani ai Mondiali

Atletica

Saranno 90 gli atleti italiani in gara ai Mondiali di Atletica in programma a Tokyo dal 13 al 21...

Europa-Usa, ecco le squadre della Ryder Cup

Golf

Sono ufficiali i nomi dei giocatori che parteciperanno alla Ryder Cup 2025 tra quattro settimane...

Tarantino e Pilato fermate a Singapore: le news

Nuoto

Le due nuotatrici azzurre sono rientrate in Italia, grazie all'intervento dell'Ambasciata, lo...

Diamond, 2^ giornata finali alle 18.30 su Sky

Atletica

Le finali di Zurigo live su Sky e in streaming su NOW: dopo le gare di ieri (con Furlani...

Diamond League, Furlani a 2 cm dal successo

Atletica

Nella prima giornata della finale di Diamond League a Zurigo, Furlani va a due centimetri dalla...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS