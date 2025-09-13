Mondiali di atletica, i risultati di oggi in diretta: lungo, Iapichino cerca la finale
I Mondiali di atletica si sono subito aperti con una medaglia (Palmisano d'argento nella 35km di marcia), in corso la seconda sessione: ci sarà Marcell Jacobs nelle batterie dei 100, poi occhi sulle finali di Nadia Battocletti nei 10.000, di Fabbri nel peso e della 4x400 mista. Ora Iapichino alla ricerca della finale nel lungo, attenzione anche a Dosso nelle batterie dei 100. Niente finale invece per Ala Zoghlami nei 3.000 siepi. Qui il racconto live di tutta la giornata
I risultati e il programma della gare di oggi
- Subito una medaglia per l'Italia: Antonella Palmisano argento nella 35km di marcia! Fabbri e 4X400 mista in finale. COSA È SUCCESSO NELLA NOTTE ITALIANA
- Niente finale per Ala Zoghlami nei 3.000 siepi, l'azzurro chiude settimo in batteria
Il programma della sessione pomeridiana (orari italiani, in grassetto le finali):
- LIVE ORA – Salto in lungo F, qualificazioni (IAPICHINO)
- 11:55 – 100m F, batterie (DOSSO)
- 12:05 – Salto con l'asta M, qualificazioni (BERTELLI, OLIVERI)
- 12:50 – 1.500m F, batterie (CAVALLI, SABBATINI, ZENONI)
- 13:35 – 100m M, batterie (JACOBS)
- 14:10 – Getto del peso M, finale (FABBRI)
- 14:30 – 10.000m F, finale (BATTOCLETTI, PALMERO)
- 15:20 – Staffetta 4x400m mista, finale (ITALIA)
3.000 siepi: El Bakkali non delude, Girma cade, si rialza e si qualifica
Si è conclusa anche la terza batteria dei 3.000 siepi. Miglior tempo per l'oro olimpico e Mondiale in carica Soufiane El Bakkali. I quindici in finale (lunedì):
- El Bakkali miglior tempo in 8:26.99
- Ben Yazide
- Beamish
- Firewu
- Girma (nonostante una caduta)
- Ruppert
- Kibiwot
- Michalski
- Querinjean
- Buchholz
- Serem
- Wale
- Miura
- Daru
- Jaziri
6.52 al primo salto per Larissa Iapichino
Non abbastanza per la cosiddetta 'Q grande', cioè la qualificazione automatica alla finale (serve un salto di 6.75). Al momento quello dell'azzurra è il quarto salto in ordine di classifica. Intanto, prima qualificazione diretta per l'oro olimpico in carica Tara Davis-Woodhall (6.88).
Iniziano le qualificazioni alla finale del salto in lungo femminile
C'è ovviamente Larissa Iapichino, l'azzurra è reduce da un argento agli Europei di Roma nel 2024 e dall'oro agli Europei indoor di Apeldoorn nel 2025, ma anche dalla seconda vittoria (consecutiva) in Diamond League di pochi giorni fa. Trentasei atlete in partenza, pass automatico alla finale di domani per chi stacca a 6.75, o comunque accedono alle finale le prime dodici.
Niente finale dei 3.000 siepi per l'azzurro Ala Zoghlami
L'italiano chiude la prima batteria in settima posizione (accedevano alla finale i primi cinque, senza ripescaggi), con un tempo finale di 8:32.65. Avanzano alla finale di lunedì Serem, Wale, Miura, Daru e Jaziri.
Tra poco si parte!
Archiviata la cerimonia di apertura, è tempo di gare. Alle 11.05 si parte coi 3.000 siepi maschili con l'azzurro Ala Zoghlami subito in pista nella prima di tre batterie: i primi cinque di ognuna accedono alla finale di lunedì.
La batteria e la corsia di Jacobs nei 100 (inizio previsto alle 14.10), tra gli avversari l'americano McCallum
Nella notte italiana si sono corsi i turni preliminari dei 100 metri. Marcell Jacobs aveva già di diritto il pass per la batteria: l'azzurro oro Olimpico a Tokyo 2021 correrà la sesta batteria, in programma precisamente alle 14.10. Seconda corsia per lui. Ecco gli avversari da battere (ricordiamo, si qualificano in semifinale i primi tre di ognuna delle sette batterie e gli altri tre tempi più veloci):
- Corsia 2: MARCELL JACOBS (ITA)
- Corsia 3: Israel Okon (NGR)
- Corsia 4: Davonte Howell (CAY)
- Corsia 5: T''Mars McCallum (USA)
- Corsia 6: Retshidisitswe Mlenga (RSA)
- Corsia 7: Zharnel Hughes (GBR)
- Corsia 8: Joshua Azzopardi (AUS)
- Corsia 9: Alieu Joof (GAM)
Sebastian Coe, presidente di World Athletics: "Nei prossimi nove giorni ci attende una celebrazione avvincente dell'impegno sportivo umano. In un mondo frammentato è una grande occasione di incontro. Siamo onorati di tornare qui in Giappone, Tokyo è sinonimo di un ricco patrimonio sportivo".
Intanto allo Stadio nazionale di Tokyo inizia la cerimonia di apertura dei Mondiali.
Quanto vale un oro ai Mondiali?
I Mondiali di atletica mettono in palio un montepremi interessante: 70.000 dollari per un oro, la metà per una medaglia d'argento. Senza contare il bonus di 100.000 dollari in caso di nuovo record del mondo. Armand Duplantis si sta già fregando le mani…
"Com'è cambiata l'atletica italiana da Tokyo a Tokyo: guida al Mondiale 2025"
Rispetto ai Giochi del 2021 gli Azzurri arrivano con tante novità. Gli ori delle Olimpiadi (Jacobs e Tamberi in particolare) sono forse delle incognite rispetto alle nuove generazioni che si sono fatte largo negli ultimi anni: Iapichino e Furlani su tutti, a puntare il mirino sull'oro nel salto in lungo. E poi ancora i riscatti di Fabbri e Simonelli, e le conferme di Battocletti e Palmisano. Insomma, l'Italia dell'atletica può brillare ancora una volta in terra giapponese
Nicola Roggero per Sky Sport Insider
I risultati della notte: Palmisano argento nella 35km di marcia!
Si apre subito con una medaglia la spedizione azzurra ai Mondiali di Tokyo: Antonella Palmisano è d'argento nella 35km di marcia. Nella notte italiana Fabbri va in finale del peso (in programma sempre oggi alle 14.10) e avanza in finale anche la 4x400 mista (appuntamento alle 15.20). Ecco cosa è successo nella prima sessione del primo giorno di gare
Maria Perez porta in trionfo Antonella Palmisano
Argento e tempo finale di 2:42.24 per l'azzurra, dietro solo a una indomabile Maria Perez (2:39.01), oro per lei che era stata oro agli ultimi Mondiali di Budapest sia nella 20 che nella 35km. Poi la bella foto insieme.
Palmisano: "La 35km nata per gioco, questa medaglia mi mancava"
"Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava e sono anche contenta che abbia vinto Maria Perez, un'amica vera, al suo cambio di ritmo non ci sono stata ma posso dire ancora la mia" - sono state le sue parole a RaiSport dopo l'argento. "Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo. Quella dei 35 km e' una sfida che era nata per gioco, con il mio marito-coach Lorenzo Dessi e sono felice anche per lui".
Ecco la lista dei 90 italiani a Tokyo 2025
Saranno 90 gli atleti italiani in gara ai Mondiali di Atletica in programma a Tokyo: occhi puntati su Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz. Atteso al riscatto Marcell Jacobs. Iscritto di diritto Gianmarco Tamberi. Tra le speranze Larissa Iapichino, Matteo Sioli, Simone Bertelli e Alexandrina Mihai.
Tamberi annuncia la sua partecipazione ai Mondiali: "Ci vediamo a Tokyo"
Nei giorni scorsi Gianmarco Tamberi ha annunciato la sua decisione: parteciperà ai Mondiali di atletica. "Finché sarò un professionista dovrò fare delle scelte da professionista", ha detto il campione olimpico di salto in alto con un video pubblicato sul suo canale YouTube.
È la prima giornata dei Mondiali di Tokyo
Sono iniziati nella notte italiana e si concluderanno il 21 settembre. Subito una prima medaglia azzurra con l'argento della Palmisano. Qui il racconto live di tutta la giornata.