Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Schwazer batte il suo record personale sui 10.000 metri a Bolzano

Atletica
©Ansa

Il marciatore italiano ha battuto il suo record personale sui 10.000 metri da fuori classifica ai campionati regionali del Trentino Alto Adige, salendo anche al quarto posto della classifica all-time italiana

ascolta articolo

Ottima prestazione del marciatore Alex Schwazer nei 10.000 metri al campo Coni di Bolzano. L'altoatesino è riuscito a registrare un tempo di 38'34"07, migliorando il suo record personale di 14 anni fa. Tornato alle gare dopo la fine della squalifica per doping dal luglio 2024 da tesserato in Veneto per l'Asd Atletica San Biagio, Schwazer ha partecipato ai campionati regionali del Trentino Alto Adige da fuori classifica. Con questo risultato, il campione olimpico della 50 km ai Giochi di Pechino 2008 diventa il quarto italiano di sempre sulla distanza, superando il leader europeo Massimo Stano (37:33.03 in questa stagione), Francesco Fortunato (37:34.90 nella stessa gara) e Ivano Brugnetti (37:58.6 nel 2005).

 

Altri Sport: Altre Notizie

Tamberi ci sarà ai Mondiali: "Ci vediamo a Tokyo"

Atletica

Gianmarco Tamberi ha deciso: parteciperà ai Mondiali di atletica che si terranno a Tokyo dal 13...

Schwazer, record personale sui 10.000 a Bolzano

Atletica

Il marciatore italiano ha battuto il suo record personale sui 10.000 metri da fuori classifica ai...

Mondiale Paralimpico, altre 2 medaglie per Italia

Scherma

Altre due medaglie azzurre dal fioretto nella quinta giornate del Mondiale paralimpico di...

Fioretto D, argento Italia ai mondiali paralimpici

Scherma

Quarto podio in quattro giorni per l'Italia al Campionato del Mondo di scherma...

Mondiali Paralimpici 2025: oro per Andreea Mogos

a Iksan

L'Italia è ancora d'oro a Iksan: Andreea Mogos si laurea campionessa del mondo nel fioretto...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS