Schwazer batte il suo record personale sui 10.000 metri a Bolzano

Il marciatore italiano ha battuto il suo record personale sui 10.000 metri da fuori classifica ai campionati regionali del Trentino Alto Adige, salendo anche al quarto posto della classifica all-time italiana

Ottima prestazione del marciatore Alex Schwazer nei 10.000 metri al campo Coni di Bolzano. L'altoatesino è riuscito a registrare un tempo di 38'34"07, migliorando il suo record personale di 14 anni fa. Tornato alle gare dopo la fine della squalifica per doping dal luglio 2024 da tesserato in Veneto per l'Asd Atletica San Biagio, Schwazer ha partecipato ai campionati regionali del Trentino Alto Adige da fuori classifica. Con questo risultato, il campione olimpico della 50 km ai Giochi di Pechino 2008 diventa il quarto italiano di sempre sulla distanza, superando il leader europeo Massimo Stano (37:33.03 in questa stagione), Francesco Fortunato (37:34.90 nella stessa gara) e Ivano Brugnetti (37:58.6 nel 2005).