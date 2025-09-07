Continental Tour Gold, l'ultima tappa a Pechino

Su Sky e in streaming su NOW continua lo spettacolo dell’atletica leggera, con il circuito World Athletics Continental Tour Gold. L’ultima tappa della stagione 2025 è il meeting di Pechino, che si svolgerà allo stadio Nazionale della capitale cinese domenica 7 settembre. Il meeting sarà in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 13. In cabina di commento Nicola Roggero e Stefano Baldini. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.