Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

World Athletics Continental Tour Gold, l'ultima tappa a Pechino

Atletica

Il World Athletics Continental Tour Gold chiude con l’ultima tappa della stagione 2025. Il meeting di Pechino, domenica 7 settembre alle 13 in diretta su Sky Sport Arena e NOW

ascolta articolo

Su Sky e in streaming su NOW continua lo spettacolo dell’atletica leggera, con il circuito World Athletics Continental Tour GoldL’ultima tappa della stagione 2025 è il meeting di Pechino, che si svolgerà allo stadio Nazionale della capitale cinese domenica 7 settembre. Il meeting sarà in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 13. In cabina di commento Nicola Roggero e Stefano BaldiniLa grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network. 

World Athletics Continental Tour Gold-Meeting di Pechino

Domenica 7 settembre

  • In diretta dalle ore 13 su Sky Sport Arena e NOW; in replica alle 23 su Sky Sport Max e NOW. Telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini

Altri Sport: Altre Notizie

Continental Tour Gold, l'ultima tappa a Pechino

Atletica

Il World Athletics Continental Tour Gold chiude con l’ultima tappa della stagione 2025. Il...

Tamberi ci sarà ai Mondiali: "Ci vediamo a Tokyo"

Atletica

Gianmarco Tamberi ha deciso: parteciperà ai Mondiali di atletica che si terranno a Tokyo dal 13...

Schwazer, record personale sui 10.000 a Bolzano

Atletica

Il marciatore italiano ha battuto il suo record personale sui 10.000 metri da fuori classifica ai...

Mondiale Paralimpico, altre 2 medaglie per Italia

Scherma

Altre due medaglie azzurre dal fioretto nella quinta giornate del Mondiale paralimpico di...

Fioretto D, argento Italia ai mondiali paralimpici

Scherma

Quarto podio in quattro giorni per l'Italia al Campionato del Mondo di scherma...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS