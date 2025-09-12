A Tokyo scattano i Mondiali di atletica leggera. Le prime medaglie che si assegnano sono quelle della marcia, con l'attesa tutta per Antonella Palmisano, mentre nel getto del peso Fabbri è chiamato al riscatto dopo le prove opache degli ultimi tempi. Nadia Battocletti a caccia di una medaglia nei 10mila, Jacobs, Iapichino e Dosso impegnati nelle qualificazioni
Si parte. I Mondiali di atletica scattano a Tokyo, nella notte italiana tra il 12 e il 13 settembre. Due le sessioni di gara previste in questa prima giornata: una mattutina (quando in Italia sarà notte, tra l'1 e le 5) e una serale, con gare quando in Italia sarà mattina (si inizia alle 11 di sabato 13 settembre). Si parte, e subito forte: nella notte si assegnano infatti le medaglie della marcia 35km maschile e femminile, con l'attesa tutta per Antonella Palmisano. Ma nel primo giorno di Mondiali vedremo in gara anche Nadia Battocletti (nei 10mila) e Fabbri (getto del peso), anche qui in gare che assegnano medaglie. E poi Jacobs, Iapichino e Dosso impegnati nelle qualificazioni. Nel disco femminile l'Italia va in pedana con Daisy Osakue, si chiude in bellezza con la finale della 4x400 mista.
Il calendario di sabato 13 settembre (e gli Azzurri in gara)
Sessione mattutina (notte in Italia)
- 01:00 – 35km marcia M, finale (CAPORASO, GIUPPONI, ORSONI)
- 01:00 – 35km marcia F, finale (COLOMBI, GIORGI, PALMISANO)
- 02:00 – Lancio del disco F, qualificazioni gruppo A (OSAKUE)
- 03:55 – Getto del peso M, qualificazioni (FABBRI, PONZIO, WEIR)
- 03:55 – Lancio del disco F, qualificazioni gruppo B (ev. Osakue)
- 04:23 – 100m M, turno preliminare
- 04:55 – Staffetta 4x400m mista, batterie (ITALIA)
Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia)
- 11:05 – 3000m siepi M, batterie (ZOGHLAMI)
- 11:30 – Salto in lungo F, qualificazioni (IAPICHINO)
- 11:55 – 100m F, batterie (DOSSO)
- 12:05 – Salto con l'asta M, qualificazioni (BERTELLI, OLIVERI)
- 12:50 – 1.500m F, batterie (CAVALLI, SABBATINI, ZENONI)
- 13:35 – 100m M, batterie (JACOBS)
- 14:10 – Getto del peso M, finale (ev. Fabbri, Ponzio, Weir)
- 14:30 – 10.000m F, finale (BATTOCLETTI, PALMERO)
- 15:20 – Staffetta 4x400m mista, finale (ev. Italia)
Orari italiani. In grassetto le finali per le medaglie. Tra parentesi gli Azzurri in gara