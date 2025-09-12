Si parte. I Mondiali di atletica scattano a Tokyo, nella notte italiana tra il 12 e il 13 settembre. Due le sessioni di gara previste in questa prima giornata: una mattutina (quando in Italia sarà notte, tra l'1 e le 5) e una serale, con gare quando in Italia sarà mattina (si inizia alle 11 di sabato 13 settembre). Si parte, e subito forte: nella notte si assegnano infatti le medaglie della marcia 35km maschile e femminile, con l'attesa tutta per Antonella Palmisano. Ma nel primo giorno di Mondiali vedremo in gara anche Nadia Battocletti (nei 10mila) e Fabbri (getto del peso), anche qui in gare che assegnano medaglie. E poi Jacobs, Iapichino e Dosso impegnati nelle qualificazioni. Nel disco femminile l'Italia va in pedana con Daisy Osakue, si chiude in bellezza con la finale della 4x400 mista.

