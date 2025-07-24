Nove giorni di gare ed emozioni per l'appuntamento più importante della stagione di atletica: dal 13 al 21 settembre, a Tokyo, vanno in scena i Mondiali di atletica . Saranno 49 i titoli in palio (24 maschili, 24 femminili e uno misto, quello della 4x400) con gli atleti azzurri pronti a confermarsi. L'Italia dell'atletica è ormai una certezza, con campioni di livello assoluto che ammireremo anche a Tokyo, a partire dalle tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (attesa anche nei 5000) e i bronzi Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi medaglia d’oro ai Mondiali indoor. E ancora: Jacobs, Tamberi, Iapichino, Dosso, Tortu, Fabbri ... Di seguito il calendario delle gare, giorno per giorno , con tutti gli orari, e i nomi di tutti gli Azzurri da seguire

Gli Azzurri in gara

Sono 90 gli azzurri convocati, di cui 44 uomini e 46 donne: un numero complessivo mai così alto per l’Italia nelle venti edizioni dei Mondiali (il massimo era 78 nell’ultima di due anni fa a Budapest). In squadra le tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (attesa anche nei 5000), quattro volte campionessa europea, e i bronzi dei Giochi Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi medaglia d’oro ai Mondiali indoor. Ci sarà anche il campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi (alto), e le altre medaglie d’oro delle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs (100 e 4x100), Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu (4x100) e Antonella Palmisano (20 km di marcia, iscritta anche nei 35 km). Tra i selezionati il vicecampione mondiale Leonardo Fabbri e i due recenti vincitori della finale di Diamond League, Larissa Iapichino nel lungo e il triplista Diaz, entrambi oro agli Europei indoor quest’anno. E ancora Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Sara Fantini (martello), Iliass Aouani (maratona), Yeman Crippa (qui nella maratona) e Zaynab Dosso (oro continentale dei 60 indoor, al via nei 100 e nella 4x100), i primatisti italiani Edoardo Scotti e Luca Sito (400), Pietro Arese (1500), Alessandro Sibilio (400hs), Yohanes Chiappinelli (maratona), Giada Carmassi (100hs), Ayomide Folorunso (400hs), Roberta Bruni (asta), Daisy Osakue (disco), Sveva Gerevini (eptathlon). Presenti diversi giovani emergenti come i campioni d’Europa under 23 Matteo Sioli (alto), Simone Bertelli (asta) e Alexandrina Mihai (marcia), le campionesse europee under 20 Erika Saraceni (triplo) e Alice Pagliarini (4x100). Quattro azzurri alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Asia Tavernini (alto), Andrea Bernardi e Amanda Obijiaku (4x100), Zoe Tessarolo (4x400).