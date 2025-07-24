Dal 13 al 21 settembre Tokyo ospita i Campionati del mondo di atletica 2025, appuntamento clou della stagione con tanti Azzurri a caccia di medaglie. Da Nadia Battocletti a Larissa Iapichino, da Andy Diaz a Mattia Furlani. E ancora: Tamberi, Jacobs, Dosso, Tortu… Ecco il programma completo con le date, gli orari e gli atleti azzurri in gara giorno per giorno
Nove giorni di gare ed emozioni per l'appuntamento più importante della stagione di atletica: dal 13 al 21 settembre, a Tokyo, vanno in scena i Mondiali di atletica. Saranno 49 i titoli in palio (24 maschili, 24 femminili e uno misto, quello della 4x400) con gli atleti azzurri pronti a confermarsi. L'Italia dell'atletica è ormai una certezza, con campioni di livello assoluto che ammireremo anche a Tokyo, a partire dalle tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (attesa anche nei 5000) e i bronzi Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi medaglia d’oro ai Mondiali indoor. E ancora: Jacobs, Tamberi, Iapichino, Dosso, Tortu, Fabbri... Di seguito il calendario delle gare, giorno per giorno, con tutti gli orari, e i nomi di tutti gli Azzurri da seguire
Il calendario delle gare e gli orari
(Orari italiani. In grassetto le finali per le medaglie. Tra parentesi gli Azzurri in gara. Ogni giornata di gara è divisa in sessiona mattutina e sessione pomeridiana)
Sabato 13 settembre
- 01:00 – 35km marcia M, finale (CAPORASO, GIUPPONI, ORSONI)
- 01:00 – 35km marcia F, finale (COLOMBI, GIORGI, PALMISANO)
- 02:00 – Lancio del disco F, qualificazioni gruppo A (OSAKUE)
- 03:55 – Getto del peso M, qualificazioni (FABBRI, PONZIO, WEIR)
- 03:55 – Lancio del disco F, qualificazioni gruppo B (ev. Osakue)
- 04:23 – 100m M, turno preliminare
- 04:55 – Staffetta 4x400m mista, batterie (ITALIA)
- 11:05 – 3000m siepi M, batterie (ZOGHLAMI)
- 11:30 – Salto in lungo F, qualificazioni (IAPICHINO)
- 11:55 – 100m F, batterie (DOSSO)
- 12:05 – Salto con l'asta M, qualificazioni (BERTELLI, OLIVERI)
- 12:50 – 1.500m F, batterie (CAVALLI, SABBATINI, ZENONI)
- 13:35 – 100m M, batterie (JACOBS)
- 14:10 – Getto del peso M, finale (ev. Fabbri, Ponzio, Weir)
- 14:30 – 10.000m F, finale (BATTOCLETTI, PALMERO)
- 15:20 – Staffetta 4x400m mista, finale (ev. Italia)
Domenica 14 settembre
- 01:00 – Maratona F, finale (LONEDO)
- 02:00 – Lancio del martello F, qualificazioni gruppo A (FANTINI)
- 02:35 – 1.500m M, batterie (ARESE, BUSSOTTI, RIVA)
- 03:45 – Lancio del martello F, qualificazioni gruppo B (ev. Fantini)
- 04:28 – 100m ostacoli F, batterie (CARMASSI, CARRARO)
- 11:35 – 400m M, batterie (SCOTTI, SITO)
- 11:40 – Salto in alto M, qualificazioni (LANDO, SIOLI, SOTTILE, TAMBERI)
- 12:10 – Lancio del disco F, finale (ev. Osakue)
- 12:25 – 400m F, batterie (MANGIONE, POLINARI)
- 13:20 – 100m F, semifinali (ev. Dosso)
- 13:40 – Salto in lungo F, finale (ev. Iapichino)
- 13:43 – 100m M, semifinali (ev. Jacobs)
- 14:05 – 1.500m F, semifinali (ev. Cavalli, Sabbatini, Zenoni)
- 14:30 – 10.000m M, finale
- 15:13 – 100m F, finale (ev. Dosso)
- 15:20 – 100m M, finale (ev. Jacobs)
Lunedì 15 settembre
- 01:00 – Maratona M, finale (AOUANI, CHIAPPINELLI, CRIPPA)
- 02:00 – Lancio del martello M, qualificazioni gruppo A (OLIVIERI)
- 02:05 – Salto con l'asta F, qualificazioni (BRUNI, MOLINAROLO)
- 02:15 – 3.000m siepi F, batterie
- 03:45 – Lancio del martello M, qualificazioni gruppo B (ev. Olivieri)
- 04:20 – 400m ostacoli F, qualificazioni (FOLORUNSO, MURARO, SARTORI)
- 12:35 – 400m ostacoli M, batterie (SIBILIO)
- 12:40 – Salto in lungo M, qualificazioni (FURLANI)
- 13:10 – Salto con l'asta M, finale (ev. Bertelli, Oliveri)
- 13:20 – 110m ostacoli M, batterie (SIMONELLI)
- 14:00 – Lancio del martello F, finale (ev. Fantini)
- 14:05 – 100m ostacoli F, semifinali (ev. Carmassi, Carraro)
- 14:30 – 1.500m M, semifinali (ev. Arese, Bussotti, Riva)
- 14:55 – 3.000m siepi M, finale (ev. Zoghlami)
- 15:20 – 100m ostacoli F, finale (ev. Carmassi, Carraro)
Martedì 16 settembre
- 12:35 – 800m M, batterie (LAZZARO, PERNICI, TECUCEANU)
- 12:40 – Salto triplo F, qualificazioni (DERKACH, SARACENI)
- 13:35 – Salto in alto M, finale (ev. Lando, Sioli, Sottile, Tamberi)
- 13:40 – 110m ostacoli M, semifinali (ev. Simonelli)
- 14:00 – Lancio del martello M, finale (ev. Olivieri)
- 14:05 – 400m F, semifinali (ev. Mangione, Polinari)
- 14:35 – 400m M, semifinali (ev. Scotti, Sito)
- 15:05 – 1.500m F, finale (ev. Cavalli, Sabbatini, Zenoni)
- 15:20 – 110m ostacoli M, finale (ev. Simonelli)
Mercoledì 17 settembre
- 12:05 – Salto triplo M, qualificazioni (DALLAVALLE, DIAZ)
- 12:10 – Lancio del giavellotto, qualificazioni gruppo A
- 12:30 – 200m F, batterie (FONTANA, KADDARI)
- 13:10 – Salto con l'asta F, finale (ev. Bruni, Molinarolo)
- 13:15 – 200m M, batterie (DESALU, TORTU)
- 13:45 – Lancio del giavellotto, qualificazioni gruppo B
- 13:50 – Salto in lungo M, finale (ev. Furlani)
- 14:00 – 400m ostacoli F, semifinali (ev. Folorunso, Muraro, Sartori)
- 14:30 – 400m ostacoli M, semifinali (ev. Sibilio)
- 14:57 – 3.000m siepi F, finale
- 15:20 – 1.500m M, finale (ev. Arese, Bussotti, Riva)
Giovedì 18 settembre
- 12:05 – 5.000m F, batterie (BATTOCLETTI, DEL BUONO, MAJORI)
- 12:15 – Salto in alto F, qualificazioni (PIERONI, TAVERNINI)
- 12:23 – Lancio del giavellotto M, finale
- 12:55 – 800m F, batterie (BELLÒ, COIRO)
- 13:55 – Salto triplo F, finale (ev. Derkach, Saraceni)
- 14:02 – 200m M, semifinali (ev. Desalu, Tortu)
- 14:24 – 200m F, semifinali (ev. Fontana, Kaddari
- 14:45 – 800m M, semifinali (ev. Lazzaro, Pernici, Tecuceanu)
- 15:10 – 400m M, finale (ev. Scotti, Sito)
- 15:24 – 400m F, finale (ev. Mangione, Polinari)
Venerdì 19 settembre
- 10:33 – Eptathlon F, 100m ostacoli (GEREVINI)
- 11:20 – Eptathlon F, salto in alto (GEREVINI)
- 12:30 – Lancio del giavellotto F, qualificazioni gruppo A
- 13:05 – 5000m M, batterie
- 13:30 – Eptathlon F, getto del peso (GEREVINI)
- 13:45 – 800m F, semifinali (ev. Bellò, Coiro)
- 13:50 – Salto triplo M, finale (ev. Dallavalle, Diaz)
- 14:00 – Lancio del giavellotto F, qualificazioni gruppo B
- 14:15 – 400m ostacoli M, finale (ev. Sibilio)
- 14:27 – 400m ostacoli F, finale (ev. Folorunso, Muraro, Sartori)
- 14:30 – Eptathlon F, 200m (GEREVINI)
- 15:06 – 200m M, finale (ev. Desalu, Tortu)
- 15:22 – 200m F, finale (ev. Fontana, Kaddari)
Sabato 20 settembre
- 00:30 – 20km marcia F, finale (CURIAZZI, MIHAI, PALMISANO)
- 02:00 – Lancio del disco M, qualificazioni gruppo A
- 20:25 – Decathlon M, 100m
- 02:50 – 20km marcia M, finale (COSI, FORTUNATO, PICCHIOTTINO)
- 03:00 – Getto del peso F, qualificazioni
- 03:05 – Decathlon M, salto in lungo
- 03:35 – Lancio del disco M, qualificazioni gruppo B
- 04:30 – Eptathlon F, salto in lungo (GEREVINI)
- 04:45 – Decathlon M, getto del peso
- 12:00 – Eptathlon F, lancio del giavellotto (GEREVINI)
- 12:05 – Decathlon M, salto in alto
- 12:35 – Staffetta 4x400m M, batterie
- 12:54 – Getto del peso F, finale
- 13:00 – Staffetta 4x400m F, battterie (ITALIA)
- 13:25 – Staffetta 4x100m M, batterie (ITALIA)
- 13:45 – Staffetta 4x100m F, batterie (ITALIA)
- 14:05 – Lancio del giavellotto F, finale
- 14:11 – Eptathlon F, 800m (GEREVINI)
- 14:29 – 5.000m F, finale (ev. Battocletti, Del Buono, Majori)
- 14:55 – Decathlon M, 400m
- 15:22 – 800m M, finale (ev. Lazzaro, Pernici, Tecuceanu)
Domenica 21 settembre
- 02:05 – Decathlon uomini, 110m ostacoli
- 02:55 – Decathlon uomini, lancio del disco
- 04:35 – Decathlon uomini, salto con l'asta
- 10:35 – Decathlon uomini, lancio del giavellotto
- 12:30 – Salto in alto donne, finale (ev. Pieroni, Tavernini)
- 12:35 – 800m donne, finale (ev. Bellò, Coiro)
- 12:50 – 5.000m uomini, finale
- 13:00 – Lancio del disco uomini, finale
- 13:25 – Staffetta 4x400m uomini, finale
- 13:40 – Staffetta 4x400m donne, finale (ev. Italia)
- 13:55 – Decathlon uomini, 1500m
- 14:10 – Staffetta 4x100m donne, finale (ev. Italia)
- 14:20 – Staffetta 4x100m uomini, finale (ev. Italia)
Gli Azzurri in gara
Sono 90 gli azzurri convocati, di cui 44 uomini e 46 donne: un numero complessivo mai così alto per l’Italia nelle venti edizioni dei Mondiali (il massimo era 78 nell’ultima di due anni fa a Budapest). In squadra le tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (attesa anche nei 5000), quattro volte campionessa europea, e i bronzi dei Giochi Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi medaglia d’oro ai Mondiali indoor. Ci sarà anche il campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi (alto), e le altre medaglie d’oro delle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs (100 e 4x100), Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu (4x100) e Antonella Palmisano (20 km di marcia, iscritta anche nei 35 km). Tra i selezionati il vicecampione mondiale Leonardo Fabbri e i due recenti vincitori della finale di Diamond League, Larissa Iapichino nel lungo e il triplista Diaz, entrambi oro agli Europei indoor quest’anno. E ancora Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Sara Fantini (martello), Iliass Aouani (maratona), Yeman Crippa (qui nella maratona) e Zaynab Dosso (oro continentale dei 60 indoor, al via nei 100 e nella 4x100), i primatisti italiani Edoardo Scotti e Luca Sito (400), Pietro Arese (1500), Alessandro Sibilio (400hs), Yohanes Chiappinelli (maratona), Giada Carmassi (100hs), Ayomide Folorunso (400hs), Roberta Bruni (asta), Daisy Osakue (disco), Sveva Gerevini (eptathlon). Presenti diversi giovani emergenti come i campioni d’Europa under 23 Matteo Sioli (alto), Simone Bertelli (asta) e Alexandrina Mihai (marcia), le campionesse europee under 20 Erika Saraceni (triplo) e Alice Pagliarini (4x100). Quattro azzurri alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Asia Tavernini (alto), Andrea Bernardi e Amanda Obijiaku (4x100), Zoe Tessarolo (4x400).