la riflessione
Cosa sarebbe Karalis se non ci fosse Duplantis?
Semplicemente il migliore del mondo. Ma il greco Karalis sembra aver accettato con il sorriso il suo destino e riesce addirittura ad essere amico del marziano che gli sfila un oro dopo l'altro. Forse perché in cuor suo sa che i suoi argenti sono anche merito di Duplantis
