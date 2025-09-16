La sua è una storia di sacrifici, pazienza e orgoglio, per le proprie origini e per la possibilità di rappresentare l'Italia, il Paese che lo ha accolto quando aveva solo due anni. È la storia di un ragazzo che appena un anno fa ha dovuto rinunicare ai Giochi di Parigi, ma che oggi con il bronzo ai Mondiali di Tokyo si è ripreso la più bella delle rivincite. Senza mai dimenticare dove tutto è iniziato