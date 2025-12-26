Indagine su una Ferrari al di sotto di ogni sospetto

Gli anni consecutivi senza un Mondiale piloti in Ferrari sono diventati 18, ma nel 2024 la Rossa aveva almeno trionfato in cinque Gp e lottato per il titolo Costruttori fino all’ultimo metro dell’ultima gara. Cosa non ha funzionato? Perché tanti proclami? Lewis Hamilton ha ancora il sacro fuoco? Fred Vasseur è ancora la guida più adatta? Viaggio in molte domande che cercano delle risposte