Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Indagine su una Ferrari al di sotto di ogni sospetto

Leo Turrini

Leo Turrini
©Getty

Gli anni consecutivi senza un Mondiale piloti in Ferrari sono diventati 18, ma nel 2024 la Rossa aveva almeno trionfato in cinque Gp e lottato per il titolo Costruttori fino all’ultimo metro dell’ultima gara. Cosa non ha funzionato? Perché tanti proclami? Lewis Hamilton ha ancora il sacro fuoco? Fred Vasseur è ancora la guida più adatta? Viaggio in molte domande che cercano delle risposte

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ