Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali di Atletica, il programma delle gare e delle finali di oggi

Atletica

Torna in pista Nadia Battocletti, che va a caccia della finale dei 5000. Nella semifinale degli 800 c'è invece Francesco Pernici, dopo la grande prova in batteria. Iniziano le gare di alto e 800 femminili, la giornata si chiude con le finali dei 400

MEDAGLIERE - LE MEDAGLIE AZZURRE

ascolta articolo

Sesta giornata al Mondiale di atletica di Tokyo, anche questa con una sola sessione in programma, quella serale (mattina-pomeriggio in Italia). Si apre subito con il ritorno di Nadia Battocletti, che dopo l'argento nei 10mila cerca un'altra medaglia nei 5000. Dovrà però prima qualificarsi (alle 12.05 la sua gara e quella di Del Buono e Majori): l'eventuale finale è in programma sabato. Francesco Pernici invece si è guadagnato la semifinale degli 800 e torna in pista, mentre "esordiscono" Bellò e Coiro impegnate nelle batterie della gara femminile. Nell'alto femminile qualificazioni per Pieroni e Tavernini.

Il programma di giovedì 18 settembre

  • 12:05 – 5.000m F, batterie (BATTOCLETTI, DEL BUONO, MAJORI)
  • 12:15 – Salto in alto F, qualificazioni (PIERONI, TAVERNINI)
  • 12:23 – Lancio del giavellotto M, finale
  • 12:55 – 800m F, batterie (BELLÒ, COIRO)
  • 13:55 – Salto triplo F, finale
  • 14:02 – 200m M, semifinali
  • 14:24 – 200m F, semifinali
  • 14:45 – 800m M, semifinali (PERNICI)
  • 15:10 – 400m M, finale
  • 15:24 – 400m F, finale 

Altri Sport: Altre Notizie

Mondiali, torna in pista Battocletti: il programma

Atletica

Torna in pista Nadia Battocletti, che va a caccia della finale dei 5000. Nella semifinale degli...

Furlani oro a Tokyo: "Successo qualcosa di magico"

mondiali tokyo

Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica...

Mondiali atletica: Furlani oro nel salto in lungo!

Atletica

Mattia Furlani vince l'oro nella finale del salto in lungo con il suo nuovo personale: 8.39!...

Mondiali, Furlani in finale nel lungo: programma

Atletica

Giornata ricca di eventi e di azzurri in gara a Tokyo. Grande attesa per la finale del lungo...

Figc: "Minuto di silenzio in memoria di Franzoso"

Sci

La Figc ha predisposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi, dalla Serie A ai dilettanti,...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS