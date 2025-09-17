Sesta giornata al Mondiale di atletica di Tokyo, anche questa con una sola sessione in programma, quella serale (mattina-pomeriggio in Italia). Si apre subito con il ritorno di Nadia Battocletti, che dopo l'argento nei 10mila cerca un'altra medaglia nei 5000. Dovrà però prima qualificarsi (alle 12.05 la sua gara e quella di Del Buono e Majori): l'eventuale finale è in programma sabato. Francesco Pernici invece si è guadagnato la semifinale degli 800 e torna in pista, mentre "esordiscono" Bellò e Coiro impegnate nelle batterie della gara femminile. Nell'alto femminile qualificazioni per Pieroni e Tavernini.