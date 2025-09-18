Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Sesta giornata ai Mondiali di atletica. Oggi torna in pista Nadia Battocletti, che va a caccia della finale dei 5000. Nella semifinale degli 800 c'è invece Francesco Pernici, dopo la grande prova in batteria. Iniziano le gare di alto e 800 femminili, la giornata si chiude con le attese finali dei 400
E pensare che Furlani faceva salto in alto
Ebbene sì, Mattia Furlani nasce come altista, la sua prima passione, e non esclude l'idea ("magari tra 10 anni... ") di tornare al primo amore. Il bello di essere così giovani è anche questo. La storia di un ragazzo che sa volare in tutte le direzioni e a 15 anni riceveva i complimenti da Tamberi
Furlani in lacrime dopo la vittoria
E ieri, cosa è successo?
Per chi se lo fosse perso, ieri l'Italia si è messa al collo - o meglio, a quello di Mattia Furlani - il primo oro di questi Mondiali. Il 20enne azzurro ha vinto la finale di salto in lungo con un quinto salto da urlo, piazzato quando più contava, nel momento di massima pressione, con la lucidità dei campioni. Poi, però, si è commosso quando ha realizzato. Il suo 8.39 è anche il suo nuovo primato personale. Per rivivere tutta la giornata di ieri, un salto dopo l'altro... ecco qui:
Il programma di oggi
- 12:05 – 5.000m F, batterie (BATTOCLETTI, DEL BUONO, MAJORI)
- 12:15 – Salto in alto F, qualificazioni (PIERONI, TAVERNINI)
- 12:23 – Lancio del giavellotto M, finale
- 12:55 – 800m F, batterie (BELLÒ, COIRO)
- 13:55 – Salto triplo F, finale
- 14:02 – 200m M, semifinali
- 14:24 – 200m F, semifinali
- 14:45 – 800m M, semifinali (PERNICI)
- 15:10 – 400m M, finale
- 15:24 – 400m F, finale
In grassetto le finali, tra parentesi gli Azzurri in gara
Cosa succede oggi
Sesta giornata di gare a Tokyo. Ed è il giorno in cui torna in pista Nadia Battocletti, anche se non per una medaglia: correrà infatti le qualificazioni dei 5000, per raggiungere la finale di sabato (alle 14.29 italiane) e provare a mettersi al collo un'altra medaglia dopo l'argento nei 10.000. Le altre azzurre in gara sono Del Buono e Majori. Si corrono anche le semifinali degli 800, con il nostro Francesco Pernici che si è unito ai grandi del mezzofondo. Iniziano anche le gare di alto (con Pieroni e Tavernini) e 800 femminili (con Bellò e Coiro), c'è la finale del triplo femminile con Cuba pronto a fare incetta di medaglie; la giornata si chiude con le finali dei 400, sempre spettacolari