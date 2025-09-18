Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Sesta giornata di gare a Tokyo. Ed è il giorno in cui torna in pista Nadia Battocletti, anche se non per una medaglia: correrà infatti le qualificazioni dei 5000, per raggiungere la finale di sabato (alle 14.29 italiane) e provare a mettersi al collo un'altra medaglia dopo l'argento nei 10.000. Le altre azzurre in gara sono Del Buono e Majori. Si corrono anche le semifinali degli 800, con il nostro Francesco Pernici che si è unito ai grandi del mezzofondo. Iniziano anche le gare di alto (con Pieroni e Tavernini) e 800 femminili (con Bellò e Coiro), c'è la finale del triplo femminile con Cuba pronto a fare incetta di medaglie; la giornata si chiude con le finali dei 400, sempre spettacolari