Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali di Atletica, il programma delle gare e delle finali di oggi

Atletica

È il giorno della finale del salto triplo, con due azzurri in gara (Diaz e Dallavalle) e speranze di medaglia per l'Italia. Coiro corre la semifinale degli 800, Gerevini inizia le gare dell'eptathlon. Da non perdere le finali dei 400 ostacoli e quelle dei 200

MEDAGLIERE - LE MEDAGLIE AZZURRE

ascolta articolo

L'Italia va a caccia di una nuova medaglia, e lo fa con un altro dei suoi "big" in pedana, Andy Diaz impegnato nella finale del salto triplo. Oltre a lui ci sarà anche Andrea Dallavalle, bene nelle qualificazioni. Coiro ha raggiunto la semifinale degli 800 e torna in pista, mentre inizia il Mondiale di Gerevini con le prove di 100 ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200m dell'eptathlon. Si corrono le finali dei 400 ostacoli maschile e femminile, così come quelle dei 200.

Approfondimento

Mattia Furlani ascolta sempre la sua mamma

Il programma di venerdì 19 settembre

  • 10:33 – Eptathlon F, 100m ostacoli (GEREVINI)
  • 11:20 – Eptathlon F, salto in alto (GEREVINI)
  • 12:30 – Lancio del giavellotto F, qualificazioni gruppo A
  • 13:05 – 5000m M, batterie
  • 13:30 – Eptathlon F, getto del peso (GEREVINI)
  • 13:45 – 800m F, semifinali (COIRO)
  • 13:50 – Salto triplo M, finale (DALLAVALLE, DIAZ)
  • 14:00 – Lancio del giavellotto F, qualificazioni gruppo B
  • 14:15 – 400m ostacoli M, finale 
  • 14:27 – 400m ostacoli F, finale
  • 14:30 – Eptathlon F, 200m (GEREVINI)
  • 15:06 – 200m M, finale
  • 15:22 – 200m F, finale 

Altri Sport: Altre Notizie

Mondiali, Diaz a caccia di medaglia: il programma

Atletica

È il giorno della finale del salto triplo, con due azzurri in gara (Diaz e Dallavalle) e speranze...

Mondiali atletica, Battocletti in finale nei 5000

Atletica

Sesta giornata ai Mondiali di atletica. Nadia Battocletti centra la finale dei 5000: sabato andrà...

Mondiali, torna in pista Battocletti: il programma

Atletica

Torna in pista Nadia Battocletti, che va a caccia della finale dei 5000. Nella semifinale degli...

Furlani oro a Tokyo: "Successo qualcosa di magico"

mondiali tokyo

Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica...

Mondiali atletica: Furlani oro nel salto in lungo!

Atletica

Mattia Furlani vince l'oro nella finale del salto in lungo con il suo nuovo personale: 8.39!...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS