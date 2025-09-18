È il giorno della finale del salto triplo, con due azzurri in gara (Diaz e Dallavalle) e speranze di medaglia per l'Italia. Coiro corre la semifinale degli 800, Gerevini inizia le gare dell'eptathlon. Da non perdere le finali dei 400 ostacoli e quelle dei 200
L'Italia va a caccia di una nuova medaglia, e lo fa con un altro dei suoi "big" in pedana, Andy Diaz impegnato nella finale del salto triplo. Oltre a lui ci sarà anche Andrea Dallavalle, bene nelle qualificazioni. Coiro ha raggiunto la semifinale degli 800 e torna in pista, mentre inizia il Mondiale di Gerevini con le prove di 100 ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200m dell'eptathlon. Si corrono le finali dei 400 ostacoli maschile e femminile, così come quelle dei 200.
Approfondimento
Mattia Furlani ascolta sempre la sua mamma
Il programma di venerdì 19 settembre
- 10:33 – Eptathlon F, 100m ostacoli (GEREVINI)
- 11:20 – Eptathlon F, salto in alto (GEREVINI)
- 12:30 – Lancio del giavellotto F, qualificazioni gruppo A
- 13:05 – 5000m M, batterie
- 13:30 – Eptathlon F, getto del peso (GEREVINI)
- 13:45 – 800m F, semifinali (COIRO)
- 13:50 – Salto triplo M, finale (DALLAVALLE, DIAZ)
- 14:00 – Lancio del giavellotto F, qualificazioni gruppo B
- 14:15 – 400m ostacoli M, finale
- 14:27 – 400m ostacoli F, finale
- 14:30 – Eptathlon F, 200m (GEREVINI)
- 15:06 – 200m M, finale
- 15:22 – 200m F, finale