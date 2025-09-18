È il giorno della finale del salto triplo, con due azzurri in gara (Diaz e Dallavalle) e speranze di medaglia per l'Italia. Coiro corre la semifinale degli 800, Gerevini inizia le gare dell'eptathlon. Da non perdere le finali dei 400 ostacoli e quelle dei 200

L'Italia va a caccia di una nuova medaglia, e lo fa con un altro dei suoi "big" in pedana, Andy Diaz impegnato nella finale del salto triplo. Oltre a lui ci sarà anche Andrea Dallavalle, bene nelle qualificazioni. Coiro ha raggiunto la semifinale degli 800 e torna in pista, mentre inizia il Mondiale di Gerevini con le prove di 100 ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200m dell'eptathlon. Si corrono le finali dei 400 ostacoli maschile e femminile, così come quelle dei 200.