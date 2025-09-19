Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Due Azzurri impegnati nella finale del salto triplo: Dallavalle e Diaz potrebbero portare un'altra medaglia all'Italia. Eloisa Coiro corre la semifinale degli 800, Gerevini inizia le gare dell'eptathlon. Si chiude con le attesissime finali, maschile e femminile, dei 400 ostacoli e dei 200
I finalisti del triplo
- Pichardo (POR)
- Diaz (ITA)
- Scott (JAM)
- Zango (BUR)
- Martinez (CUB)
- Dallavalle (ITA)
- Su (CHN)
- Triki (ALG)
- Kingley (AUT)
- Zhu (CHN)
- Seremes (FRA)
- Mane (USA)
Attesa per Andy Diaz: il suo 2025
Arriva da un 2025 da incorniciare, normale che le aspettative siano altissime: oro agli Europei indoor di Apeldoorn (con 17.71), oro ai Mondiali indoor di Nanchino (17.80, suo nuovo personale indoor), vittoria della Diamond League per la seconda volta consecutiva. Oggi in finale non ci sarà nemmeno il cubano Jordan Diaz (che si è ritirato nel corso delle qualificazioni), oro olimpico a Parigi 2024 dove Andy prese il bronzo. Ci sarà invece il portoghese Pichardo, che a Parigi l'aveva preceduto sul podio prendendosi l'argento
Domani di nuovo in pista Nadia Battocletti
"Batteria divertente, tosta, in cui ho trovato altra confidenza in me stessa. Sarà una finale complessa... "
Un Mondiale davvero Mondiale
Gli Stati Uniti sempre in vetta, ma il Kenya resta in scia. Solo ori per il Canada: 3 di cui due nel martello, sia maschile che femminile. Doppietta Giamaica nella finale dei 100m maschili, oro-bronzo Botswana nei 400 maschili. Ma sono andati a medaglia anche Repubblica Dominicana, Tanzania, Trinidad e Tobago, Dominica, Grenada
Furlani: "Mamma più di un coach"
L'oro di Furlani è anche merito della mamma
Negli attimi di pazza gioia in cui festeggia l'oro strappandosi il pettorale, lei lo richiama: "Rimetti il numero che rischi la sanzione!". Ma subito dopo torna mamma: "Vieni qua, fatti abbraccià". In pedana erano in due: ecco perché lui nelle interviste parla al plurale
Sperando in una nuova medaglia, l'Italia è già a 5
Cosa è successo ieri? Un breve riassunto
Ieri nessuna medaglia per l'Italia, ma diciamo che potrebbero essere state poste le basi. Infatti Nadia Battocletti ha centrato senza fatica la finale dei 5000 e domani (sabato ore 14.29 italiane) andrà a caccia della doppietta dopo l'argento nei 10000. Non hanno superato le qualificazioni, invece, Del Buono e Majori. Eloisa Coiro ieri si è guadagnata la semifinale degli 800 femminili (eliminata invece Bellò) e oggi la ritroviamo in pista. Ci ha emozionato Francesco Pernici, che per poco non si è regalato una storica finale degli 800 che nessuno avrebbe pronosticato: sfiorata (secondo degli esclusi con il suo nuovo personale), ma nelle sue parole post gara abbiamo ritrovato tutta la determinazione di un ragazzo che sa di poter dire la sua tra i grandi, in futuro. Nell'alto femminile Pieroni e Tavernini sono state eliminate.
Spettacolo nella finale dei 400 femminile dove si è sfiorato il record del mondo. Ha vinto McLaughlin (comunque con record dei Mondiali), che con Paulino e Naser ha dato vita a una gara velocissima. Nella finale dei 400 maschile, con doppietta Botswana (oro-bronzo) e vittoria andata a Kebinatshipi.
Il programma delle gare di oggi
- 10:33 – Eptathlon F, 100m ostacoli (GEREVINI)
- 11:20 – Eptathlon F, salto in alto (GEREVINI)
- 12:30 – Lancio del giavellotto F, qualificazioni gruppo A
- 13:05 – 5000m M, batterie
- 13:30 – Eptathlon F, getto del peso (GEREVINI)
- 13:45 – 800m F, semifinali (COIRO)
- 13:50 – Salto triplo M, finale (DALLAVALLE, DIAZ)
- 14:00 – Lancio del giavellotto F, qualificazioni gruppo B
- 14:15 – 400m ostacoli M, finale
- 14:27 – 400m ostacoli F, finale
- 14:30 – Eptathlon F, 200m (GEREVINI)
- 15:06 – 200m M, finale
- 15:22 – 200m F, finale
In grassetto le finali, tra parentesi gli Azzurri in gara
Cosa succede oggi a Tokyo
Settima giornata ai Mondiali di atletica, con l'Italia che può sperare in una nuova medaglia. C'è la finale del salto triplo, con due azzurri in gara che possono dire la loro e salire tranquillamente sul podio: da una parte Andy Diaz, fresco di successo nella Diamond League (senza dimenticare i titoli mondiale ed europeo indoor nel 2025), dall'altra Andrea Dallavalle, apparso vicino alla forma migliore in qualificazione, e che quando salta come sa fare può scombinare i pronostici. Altre due italiane in pista oggi: Gerevini inizia la sua gara di eptathlon con le prove di 100 ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200m dell'eptathlon, mentre negli 800 ieri Coiro ha raggiunto la semifinale con una grande prova. Gran finale e spettacolo assicurato nel pomeriggio italiano (dopo le 14.15): si corrono le finali dei 400 ostacoli maschile e femminile, così come quelle dei 200.