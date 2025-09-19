Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Ieri nessuna medaglia per l'Italia, ma diciamo che potrebbero essere state poste le basi. Infatti Nadia Battocletti ha centrato senza fatica la finale dei 5000 e domani (sabato ore 14.29 italiane) andrà a caccia della doppietta dopo l'argento nei 10000. Non hanno superato le qualificazioni, invece, Del Buono e Majori. Eloisa Coiro ieri si è guadagnata la semifinale degli 800 femminili (eliminata invece Bellò) e oggi la ritroviamo in pista. Ci ha emozionato Francesco Pernici, che per poco non si è regalato una storica finale degli 800 che nessuno avrebbe pronosticato: sfiorata (secondo degli esclusi con il suo nuovo personale), ma nelle sue parole post gara abbiamo ritrovato tutta la determinazione di un ragazzo che sa di poter dire la sua tra i grandi, in futuro. Nell'alto femminile Pieroni e Tavernini sono state eliminate.

Spettacolo nella finale dei 400 femminile dove si è sfiorato il record del mondo. Ha vinto McLaughlin (comunque con record dei Mondiali), che con Paulino e Naser ha dato vita a una gara velocissima. Nella finale dei 400 maschile, con doppietta Botswana (oro-bronzo) e vittoria andata a Kebinatshipi.