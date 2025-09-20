Ultimo giorno di gare ai Mondiali di atletica di Tokyo: sono ben 9 le finali in programma, che assegneranno le ultime medaglie di questi campionati. Purtroppo l'Italia sarà protagonista solo in una di queste, quella della 4x400 femminile, unica staffetta azzurra in grado di guadagnarsi la finale. Sono state eliminate infatti le due 4x100 (la maschile con il "caso Jacobs" e il ricorso italiano rigettato, la femminile con l'infortunio di Fontana), ma le finali promettono comunque spettacolo. E ancora: il salto in alto femminile, gli 800 femminili, i 5000 maschili...

