A Tokyo si chiudono i Mondiali di atletica: nove le finali previste nell'ultimo giorno di gare, tra queste quelle delle staffette con la 4x400 azzurra impegnata. Si assegnano anche le medaglie dell'alto femminile, dei 5000 maschili, degli 800 donne
Ultimo giorno di gare ai Mondiali di atletica di Tokyo: sono ben 9 le finali in programma, che assegneranno le ultime medaglie di questi campionati. Purtroppo l'Italia sarà protagonista solo in una di queste, quella della 4x400 femminile, unica staffetta azzurra in grado di guadagnarsi la finale. Sono state eliminate infatti le due 4x100 (la maschile con il "caso Jacobs" e il ricorso italiano rigettato, la femminile con l'infortunio di Fontana), ma le finali promettono comunque spettacolo. E ancora: il salto in alto femminile, gli 800 femminili, i 5000 maschili...
Vedi anche
Il medagliere dei Mondiali di Tokyo
Il programma delle gare di domenica 21 settembre
Orari italiani. In grassetto le finali per le medaglie.
- 02:05 – Decathlon uomini, 110m ostacoli
- 02:55 – Decathlon uomini, lancio del disco
- 04:35 – Decathlon uomini, salto con l'asta
- 10:35 – Decathlon uomini, lancio del giavellotto
- 12:30 – Salto in alto donne, finale
- 12:35 – 800m donne, finale
- 12:50 – 5.000m uomini, finale
- 13:00 – Lancio del disco uomini, finale
- 13:25 – Staffetta 4x400m uomini, finale
- 13:40 – Staffetta 4x400m donne, finale (ITALIA)
- 13:55 – Decathlon uomini, 1500m
- 14:10 – Staffetta 4x100m donne, finale
- 14:20 – Staffetta 4x100m uomini, finale