Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Staffetta 4x100. L'Italia parte (male) con Desalu in prima frazione. Poco prima del primo passaggio di testimone, quando Jacobs inizia a mettersi in moto, si vede l'azzurro sbandare nella corsa, come se fosse scivolato. In realtà c'è stato un contatto tra Marcell e un atleta sudafricano che corre nella corsia accanto e tocca da dietro l'azzurro, "tamponandolo". Jacobs resta comunque in equilibrio, riceve il testimone e prosegue la gara, che però è compromessa. Il Sudafrica invece molla, rinuncia a chiuderla e si lamenta con Jacobs. Per capire chi abbia ragione va deciso chi abbia invaso la corsia, per determinare quel contatto. A fine gara l'Italia presenta un reclamo, rigettato; fa appello e viene respinto anche quello. Motivo: anche il Sudafrica ha fatto reclamo, e secondo i giudici ha ragione, nel senso che è stato Jacobs a danneggiare l'avversario. Il Sudafrica si guadagna dunque il diritto a correre nuovamente la staffetta (oggi), in una gara da solo contro il cronometro, per provare a guadagnarsi la finale.