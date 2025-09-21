Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE

Si chiudono oggi i Mondiali di atletica: nove le finali previste nell'ultimo giorno di gare, tra queste quelle delle staffette con la 4x400 azzurra in pista. Si assegnano anche le medaglie dell'alto femminile, dei 5000 maschili, degli 800 donne
in evidenza
Il programma:
- LIVE – Decathlon uomini, lancio del giavellotto
- 12:30 – Salto in alto donne, finale
- 12:35 – 800m donne, finale
- 12:50 – 5.000m uomini, finale
- 13:00 – Lancio del disco uomini, finale
- 13:25 – Staffetta 4x400m uomini, finale
- 13:40 – Staffetta 4x400m donne, finale (ITALIA)
- 13:55 – Decathlon uomini, 1500m
- 14:10 – Staffetta 4x100m donne, finale
- 14:20 – Staffetta 4x100m uomini, finale
Decathlon, come sta andando la prova del giavellotto
Dopo i primi lanci l'estone Tilga è in testa (con 69.33), ma deve ancora lanciare lo statunitense Baldwin (che guida la generale), che in stagione ha fatto 67.45 ma ha un personale di 71.02
Ingebrigtsen resterà senza medaglie?
Ancora uno sguardo al medagliere. Sorprende la Norvegia ancora senza medaglie a causa dei clamorosi flop di Karsten Warholm nei 400 ostacoli e di Jakob Ingebrigtsen nei 1500. Oggi avrà un'altra chance nella finale dei 5000 (specialità in cui è oro olimpico e campione Mondiale in carica), ma ci arriva dopo un lungo infortunio al tallone d'Achille che lo sta ancora condizionando: nelle prove di questo Mondiale si è visto che non è ancora "il vero Ingebrigtsen" e alla finale dei 5000 si è qualificato per il rotto della cuffia
Ingebrigtsen sta diventando simpatico?Vai al contenuto
La sapevate questa? La pazza idea del calciatore Mudryk
Fece scalpore quando il Chelsea lo pagò 100 milioni: oggi Mychajlo Mudryk è attualmente fermo per una squalifica causa doping e ha avuto una pazza idea. Si starebbe infatti allenando per diventare un velocista e partecipare con la nazionale ucraina ai Giochi di Los Angeles 2028 (pare toccasse i 36,67 km/h quando correva in campo). Non sarebbe il primo atleta a voler cambiare sport: in passato c'è chi ci ha solo provato e chi invece si è costruito un'altra carriera. Eccoli:
Pagato 100 milioni dal Chelsea, ora si dà all'atletica?Vai al contenuto
Inizia la giornata di gare
Si riparte a Tokyo, con la penultima prova del decathlon, quella del lancio del giavellotto. Il clou della giornata - l'ultima di questo Mondiali - dalle 12.30, con nove finali
E il medagliere?
L'Italia è nona, scivolata leggermente (ma sempre nella top10) nonostante la settima medaglia con Nadia Battocletti. In classifica siamo stati sorpassati da nazioni che hanno meno medaglie complessive (come Olanda, Spagna o Portogallo) ma forti di due ori (nel caso della Spagna, addirittura entrambi ottenuti da Maria Perez nella marcia).
Il medagliere dei Mondiali di TokyoVai al contenuto
E ora è record di medaglie per l'Italia
Con quella di Battocletti sono 7, record per l'Italia a un Mondiale
Mondiali atletica, record di medaglie per l'ItaliaVai al contenuto
Che belle le interviste ai nostri atleti
Nadia Battocletti ma non solo. Tutti gli azzurri. Una cosa che ci ha colpito a questi Mondiali sono le loro interviste. Sempre diretti, sinceri. Incredibilmente, rispondono alle domande che vengono poste loro. Senza giri di parole, senza provare a svicolare o a giustificarsi dopo i flop (vedi Jacobs, Tamberi o Diaz). E poi, quando devono farti entrare nei loro pensieri (come fatto da Nadia), sanno benissimo come farlo
Quanta consapevolezza nelle parole degli atleti ai Mondiali di TokyoVai al contenuto
Battocletti e quel: "Sai che c'è? Oggi ci provo"
Bellissima la descrizione fatta da Nadia Battocletti della sua gara: "Vedere le keniane correre e andare sotto i 14 minuti... nella mia testa sono cose da uomo. Però ieri ho detto a mio papà: 'Sai che c'è? Questa volta ci provo e sto davanti. Appena le vedo muoversi, io devo stare davanti'. Ero stanca ma mi ripetevo: 'Lo sono anche loro, non sono dei robot'. Stavo anche per raggiungere Kipyegon, negli ultimi 200 avevo Tsegay accanto ma mi sono detta: 'Ok osare ma non devo esagerare'. Due medaglie al collo neanche nei sogni migliori. Olimpiadi? Voglio sognare in grande anche lì"
Battocletti: 'Voglio sognare in grande a LA 2028'Vai al contenuto
Il "caso Jacobs": la ricostruzione di cosa è successo
Staffetta 4x100. L'Italia parte (male) con Desalu in prima frazione. Poco prima del primo passaggio di testimone, quando Jacobs inizia a mettersi in moto, si vede l'azzurro sbandare nella corsa, come se fosse scivolato. In realtà c'è stato un contatto tra Marcell e un atleta sudafricano che corre nella corsia accanto e tocca da dietro l'azzurro, "tamponandolo". Jacobs resta comunque in equilibrio, riceve il testimone e prosegue la gara, che però è compromessa. Il Sudafrica invece molla, rinuncia a chiuderla e si lamenta con Jacobs. Per capire chi abbia ragione va deciso chi abbia invaso la corsia, per determinare quel contatto. A fine gara l'Italia presenta un reclamo, rigettato; fa appello e viene respinto anche quello. Motivo: anche il Sudafrica ha fatto reclamo, e secondo i giudici ha ragione, nel senso che è stato Jacobs a danneggiare l'avversario. Il Sudafrica si guadagna dunque il diritto a correre nuovamente la staffetta (oggi), in una gara da solo contro il cronometro, per provare a guadagnarsi la finale.
Jacobs e la 4x100: 'Mai vista una cosa del genere'Vai al contenuto
La giornata di ieri
La giornata di ieri è stata quella di Nadia Battocletti, che si è messa al collo la seconda medaglia a questi Mondiali: dopo l'argento nei 10000 è arrivato il bronzo nei 5000, terza dietro alle due aliene kenyane Chebet e Kipyegon. Ma per l'Italia è stata anche una giornata di piccole delusioni: c'erano aspettative per la 4x100 maschile (si sperava almeno nella finale), fermata da un vero e proprio "caso", quello legato al contatto tra Jacobs e un avversario. La gara della 4x100 femminile invece si è praticamente fermata in prima frazione, con l'infortunio di Vittoria Fontana. Antonella Palmisano nella marcia 20km si è riitrata poco dopo metà gara. Qui tutto il riassunto per riviverla:
Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVEVai al contenuto
La classifica provvisoria del decathlon
Alla luce delle 8 prove finora disputate, quando mancano le ultime due, il podio provvisorio vede Garland (Usa) con 7332 punti, poi Neugebauer (Ger) a 7269 e Owens-Delerme (Pur) a 7238. L'americano è in testa praticamente dall'inizio (fin dalla seconda prova)
Cosa è successo nella notte italiana
Nella notte il decathlon ha visto gli atleti partecipanti impegnati in tre prove: quella dei 110 ostacoli, quella del lancio del disco e quella del salto con l'asta (ieri invece le prime gare: 100, lungo, peso, alto, 400). Nei 110 ostacoli miglior tempo per il portoricano Owens-Delerme (13.65), davanti al brasiliano Ferreira (13.85) e al francese Gletty (14.06). Nel disco il tedesco Neugebauer ha lanciato a 56.15, seguito da Victor (Grenada) con 52.34 e Tilga (Estonia) con 50.61. Nell'asta: l'americano Williams va a 5.20, Owens-Delerme, Erm e Neugebauer a 5.10. Stamattina (alle 10.30 italiane) previsto il giavellotto, nel pomeriggio si chiude con i 1500.
Il programma delle gare di oggi
In grassetto le finali
- 10:35 – Decathlon uomini, lancio del giavellotto
- 12:30 – Salto in alto donne, finale
- 12:35 – 800m donne, finale
- 12:50 – 5.000m uomini, finale
- 13:00 – Lancio del disco uomini, finale
- 13:25 – Staffetta 4x400m uomini, finale
- 13:40 – Staffetta 4x400m donne, finale (ITALIA)
- 13:55 – Decathlon uomini, 1500m
- 14:10 – Staffetta 4x100m donne, finale
- 14:20 – Staffetta 4x100m uomini, finale
Ultimo giorno di gare: ci sono 9 finali!
A Tokyo si chiudono oggi i Mondiali di atletica. Nell'ultima giornata sono in programma 9 finali: nove medaglie d'oro ancora da assegnare. L'Italia sarà presente solo in una di queste, grazie alla 4x400 femminile che ieri si è qualificata per la finale e tornerà in pista alle 13:40. Si corrono anche la 4x100 uomini e quella donne (Italia non qualificata per ragioni differenti). Le altre finale sono quelle di salto in alto femminile, 800 femminili, 5000 maschili e decathlon, con le prime prove iniziate ieri e proseguite nella notte italiana (oggi le ultime due)