Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs: lo ha deciso il Tribunale federale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). La Procura federale aveva chiesto la radiazione. Il fratello del velocista azzurro, tesserato Fidal, si era assunto l'intera responsabilità della vicenda e non c'erano state altre imputazioni tra i tesserati federali. Nel suo dispositivo, il Tribunale federale scagiona la Raptors Milano, società di Giacomo Tortu, e conferma "l'estraneità di Filippo Tortu" all'azione "posta in essere nel suo presunto interesse".