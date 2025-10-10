l'intervista
Sebastiano Parolini: "Io, uomo comune, vivo una vita intensa"
Gli allenamenti senza sosta, lo studio in medicina, il lavoro con l'Atalanta (la squadra per cui fa il tifo) e l'oro agli Europei di Antalya nel 2024. Sebastiano Parolini viaggia sempre al massimo: “Voglio vivere senza rimpianti”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi