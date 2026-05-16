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la storia

Il City, la FA Cup e la rivoluzione del 'Revie Plan'

Roberto Gotta
©Getty

Dal 6-3 dell’Ungheria a Wembley al 'Revie Plan' del Manchester City nel 1956 (esattamente 70 anni fa!): la storia del falso nove nasce molto prima di Guardiola. Un viaggio tra Don Revie, Les McDowall e la rivoluzione tattica che cambiò il calcio inglese, fino ad arrivare al City di oggi e alla finale di FA Cup contro il Chelsea

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