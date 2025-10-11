Il campione del mondo di salto in lungo racconta sogni e obiettivi futuri intervenendo al "Festival dello Sport": "Record del mondo? Ci penso e ci lavoro". Poi scherza: "Per batterlo sarei disposto anche a vedere la Lazio che vince la Champions o la Roma in Serie B per un anno" ascolta articolo

"Record del mondo? Ci sto pensando, noi stiamo lavorando”. Fresco del titolo di campione del mondo di salto in lungo conquistato a Tokyo, Mattia Furlani non si pone limiti, ed è anche giusto così a 20 anni. Intervenendo al “Festival dello Sport” di Trento, l’azzurro ha raccontato la sua stagione ma con il pensiero già proiettato al futuro e sempre con il sorriso e la battuta pronta. Molto simpaticamente si è sottoposto anche a domande terribili del tipo “Cosa saresti disposto a fare pur di superare il primato di Powell?”, e stando al gioco, da romanista sfegatato qual è, ha risposto che potrebbe accettare anche di vedere la Lazio vincere la Champions League. E la Roma in serie B? “Sarebbe una bella batosta…”, ammette esitando, “Però per un anno… Un anno alla fine vola…”, conclude con il sorriso. Vedi anche Furlani in Italia: "La medaglia è un punto di partenza"

Powell a Furlani: "Tu hai la testa" “L'atleta deve avere una sua educazione di vita”, dice portando l’esempio di uno dei suoi idoli, il primatista mondiale di salto in alto (con il 6.30 appena stabilito ai Mondiali di Tokyo), Duplantis. “Per me vale 6.50 metri per quanto è forte”, le parole di Furlani. “Lui fa questi risultati perché ogni anno è sano e lavora bene sulla prevenzione. Per me è stato un anno molto tosto ma ne vado fiero e ne sono contento”. A salutare quello che è il più giovane campione del mondo della storia sono intervenuti con un video sia l’ex lunghista armeno Robert Emmiyan (detentore del primato europeo con 8.86) che il primatista mondiale (8.95) Mike Powell che ha avuto belle parole di elogio per Furlani: “Sono lieto di congratularmi con Mattia. Penso che sei la persona giusta per battere il mio record del mondo. Tu hai la testa, cosa che io non avevo”. “Attualmente non valgo 8.95, non ci si sveglia e si riesce a saltare 9 metri. Ma noi stiamo lavorando, è un obiettivo, ci sto pensando, anche se non riuscirò a farlo comunque avrò dato tutto”, la replica di Furlani, che ha stabilito il suo personale (8.39) proprio ai Mondiali di Tokyo. "È stata una stagione molto pesante sotto il punto di vista dei viaggi, della programmazione: tanti eventi in giro per il mondo, Mondiali in Cina a marzo, poi America e Asia, ma l'importante è arrivare a fine stagione sani sia fisicamente che mentalmente”, ha aggiunto. E poi, con quel plurale che lo contraddistingue quando risponde, lui che fa “squadra” con la mamma Khaty Seck che lo allena: “Abbiamo sempre cercato di rispettare una crescita biologica negli ultimi anni, inizieremo ad aggiungere gradualmente dei lavori più pesanti, non vedo l'ora di ritornare in pista, da lunedì inizieremo a lavorare”. Approfondimento Mattia Furlani ascolta sempre la sua mamma