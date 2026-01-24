Anche nel 2026 la grande atletica è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour – Gold , il circuito che riunisce i principali meeting al coperto, è in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue 8 tappe , fino all’appuntamento conclusivo di Torùn, il prossimo 22 febbraio, con tante stelle che hanno confermato la partecipazione a diversi meeting. Un programma ricco di campioni mondiali e olimpici garantisce uno standard di qualità elevata per ogni meeting.

Otto tappe Gold, si parte oggi da Boston

Sabato 24 gennaio è in programma il primo meeting “Gold” del 2026, il “New Balance Indoor Grand Prix” a Boston (USA), e sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Grande attesa per l’insolita sfida sui 300 metri che vedrà, fra i protagonisti, anche il campione olimpico dei 100 Noah Lyles. Per l’Italia, confermata la presenza di Emmanuel Ihemeje nel triplo. Il meeting indoor di Boston sarà commentato da Nicola Roggero e Stefano Baldini. L'atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.