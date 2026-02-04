La favola della sprinter siciliana, cinque volte campionessa italiana dei 400 metri piani e stella dell'Esercito nella staffetta azzurra, è cominciata proprio sulle strade della cittadina devastata dalla frana. "È stato un colpo al cuore, dedicherò ai niscemesi la mia prossima medaglia". L'intervista alla 'Gazzella di Niscemi' per Sky Sport Insider