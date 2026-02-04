A Ostrava il quasi 21enne Mattia (festeggerà sabato prossimo) si è spinto fino a 8.30, confermando un grande stato di forma dopo l'8.33 di Parigi. Nulla da fare, anche stavolta, per il mitico rivale Tentoglou, che di questo passo si dovrà abituare al secondo gradino del podio
