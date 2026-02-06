Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atletica, Battocletti eguaglia il record italiano 1500 indoor a Madrid

Atletica

Al meeting di Madrid, quarta tappa Gold del World Indoor Tour, l'azzurra eguaglia il primato italiano dei 1500 indoor con il secondo posto in 4:03.59, lo stesso crono ottenuto da Marta Zenoni in Lussemburgo a gennaio 2025. Vince l'etiope Birke Haylom

MILANO-CORTINA: LA CERIMONIA D'APERTURA LIVE

ascolta articolo

Un record italiano pareggiato, un altro mancato di un soffio. Al meeting di Madrid, quarta tappa Gold del World Indoor Tour, Nadia Battocletti eguaglia il primato italiano dei 1500 indoor con il secondo posto in 4:03.59, lo stesso crono ottenuto da Marta Zenoni in Lussemburgo, il 19 gennaio 2025. Vince l'etiope Birke Haylom in 4:02.37. Per l'azzurra, argento olimpico e mondiale dei 10.000 e bronzo iridato dei 5000, alla prima gara dell'anno al coperto, è il settimo record italiano dopo 3000 metri, 5000 metri, 10.000 metri, 3000 indoor, 10 km di corsa su strada e record europeo nei 5 km di corsa su strada. Bene anche Ludovica Cavalli che si migliora a livelllo indoor in 4:06.38, quarta al debutto stagionale e anche quarta azzurra di sempre. Giada Carmassi vola nei 60 ostacoli con 7.96 in batteria, abbassando il personale di due centesimi e sfiorando il record italiano di Veronica Borsi, 7.94 nel 2013. Centra anche lo standard di 8.02 per i Mondiali indoor di Torun (Polonia, 20-22 marzo). Sesta Elisa Di Lazzaro in 8.10. In crescita Lorenzo Simonelli, secondo nella finale dei 60 ostacoli con 7.50 dietro al 7.45 dello spagnolo Enrique Llopis. Tutt'altra musica rispetto al 7.70 di esordio realizzato una settimana fa dal campione europeo dei 110hs. Negli 800 è quinta Eloisa Coiro in 2:02.09 in una gara meno veloce del previsto. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Ginnastica, Laura Paris lascia la Nazionale

Ginnastica

Dopo un'importante carriera con le Farfalle, culminata con la medaglia di bronzo vinta alle...

Gran Prix di Torino: il fioretto è su Sky Sport

Scherma

All’Inalpi Arena iniziano le qualificazioni della tappa italiana ed europea del circuito Grand...

World Athletics Indoor Tour, tre meeting su Sky

Atletica

Su Sky e in streaming su NOW tre appuntamenti con l’atletica indoor: Ostrava, Madrid e Karlsruhe....

Mondiali pallamano, l’Italia trova la Svizzera

germania 2027

La Nazionale azzurra trova la Svizzera sulla strada verso i Campionati Mondiali del prossimo...

Scotty James è il nuovo Brand Ambassador di K-Way®

K-Way®

Il campione australiano firma una capsule in limited edition per la stagione invernale...

sponsorizzato
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS