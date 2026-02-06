Atletica, Battocletti eguaglia il record italiano 1500 indoor a Madrid

Un record italiano pareggiato, un altro mancato di un soffio. Al meeting di Madrid, quarta tappa Gold del World Indoor Tour, Nadia Battocletti eguaglia il primato italiano dei 1500 indoor con il secondo posto in 4:03.59, lo stesso crono ottenuto da Marta Zenoni in Lussemburgo, il 19 gennaio 2025. Vince l'etiope Birke Haylom in 4:02.37. Per l'azzurra, argento olimpico e mondiale dei 10.000 e bronzo iridato dei 5000, alla prima gara dell'anno al coperto, è il settimo record italiano dopo 3000 metri, 5000 metri, 10.000 metri, 3000 indoor, 10 km di corsa su strada e record europeo nei 5 km di corsa su strada. Bene anche Ludovica Cavalli che si migliora a livelllo indoor in 4:06.38, quarta al debutto stagionale e anche quarta azzurra di sempre. Giada Carmassi vola nei 60 ostacoli con 7.96 in batteria, abbassando il personale di due centesimi e sfiorando il record italiano di Veronica Borsi, 7.94 nel 2013. Centra anche lo standard di 8.02 per i Mondiali indoor di Torun (Polonia, 20-22 marzo). Sesta Elisa Di Lazzaro in 8.10. In crescita Lorenzo Simonelli, secondo nella finale dei 60 ostacoli con 7.50 dietro al 7.45 dello spagnolo Enrique Llopis. Tutt'altra musica rispetto al 7.70 di esordio realizzato una settimana fa dal campione europeo dei 110hs. Negli 800 è quinta Eloisa Coiro in 2:02.09 in una gara meno veloce del previsto.