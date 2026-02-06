Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di apertura in diretta
E' il grande giorno della Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. Lo stadio di San Siro il teatro dello spettacolo che coinvolge anche Cortina, Predazzo e Livigno. Qui la cronaca LIVE, le news e gli aggiornamenti
Quanti vip alla cerimonia di apertura
Prima della cerimonia un aperitivo a Palazzo Reale: sono tanti i vip presenti per il momento inaugurale dell'Olimpiade di Milano-Cortina
Olimpiadi Milano-Cortina, quanti vip alla Cerimonia di Apertura
Tanti i milanesi in Parco Sempione per l'accensione del braciere
Sono già centinaia i milanesi in Parco Sempione per assistere all'accensione del braciera all'Arco della Pace
A Cortina anche i famosi Krampus
Il braciere olimpico all'Arco della Pace: gli ultimi aggiornamenti
Tanti tifosi e appassionati iniziano ad arrivare all'Arco della Pace: manca poco all'accensione!
Cerimonia d'apertura, l'attesa a Cortina d'Ampezzo
Come sarà la cerimonia? Ce lo spiega Balich
Il direttore creativo dell'evento di apertura di Milano-Cortina racconta il suo mondo, tra orgoglio, difficoltà logistiche e messaggi da trasmettere agli spettatori. Con qualche anteprima. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
Balich: 'Sarà la cerimonia dell'armonia tra uomo e natura. Poi lascio ai giovani'
Stadio sempre più pieno
Stadio sempre più pieno, manca pochissimo al via alla Cerimonia di apertura
Italia Team sta lasciando il Villaggio in direzione stadio
Gli atleti della delegazione azzurra stanno lasciando il Villaggio olimpico per raggiungere lo stadio di San Siro
Tra 45 minuti il via alla cerimonia!
Mancano 45 minuti alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina!
Saranno 92 le delegazioni che sfileranno: aprirà la Grecia, paese dove sono nati i Giochi Olimpici, mentre gli ultimi a essere presentati saranno le atlete e gli atlete dell'Italia, preceduti dagli Stati Uniti (paese ospitante delle Olimpiadi 2034 a Salt Lake City-Utah) e dalla Francia (penultima a sfilare e paese ospitante dei Giochi invernale 2030 sulle Alpi francesi).
146 gli atleti azzurri che sfileranno alla cerimonia
Saranno 146 gli atleti dell'Italia Team che sfileranno nella cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Così suddivisi: a San Siro, guidati dai portabandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino e con il Segretario Generale del CONI e capo missione Carlo Mornati, sfileranno 70 atleti di cinque discipline (short track, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, hockey e sci di fondo); a Cortina, guidati dagli alfieri Federica Brignone e Amos Mosaner, saranno 35 gli atleti di quattro discipline (curling, sci alpino, skeleton e slittino); a Predazzo sfileranno 13 atleti di tre discipline (salto con gli sci, sci di fondo e combinata nordica), mentre a Livigno saranno 28 di quattro discipline (sci alpinismo, sci alpino, freestyle e snowboard).
Si conclude il lungo viaggio della fiamma olimpica
Un lungo viaggio, accompagnato da migliaia di italiani a bordo strada. Si concluderà stasera con l'accensione dei due bracieri. Milano-Cortina ha voluto ricordare così questi mesi di vera passione olimpica dimostrata ovunque
Il presidente Mattarella farà gli onori di casa
Questa mattina il presidente della Repubblica ha inaugurato Casa Italia alla Triennale di Milano. In serata Sergio Mattarella accoglierà oltre 50 tra capi di stato e di governo allo stadio Meazza
Mattarella inaugura Casa Italia: 'Porta sul mondo'
San Siro pronto a mostrarsi al mondo: le ultime news
Federica Frola ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'esterno dello stadio Meazza di San Siro. Manca poco all'inizio della cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026
Le anticipazioni sulla cerimonia e le star attese
Uno spettacolo che vedrà protagonisti artisti di fama internazionale e che, per la prima volta nella storia, si svolgerà contemporaneamente in due città, con eventi e sfilate degli atleti e delle atlete anche a Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Tutto quello che c'è da sapere e le star attese
Milano-Cortina 2026, chi c'è alla cerimonia? L'orario e le star di musica e cinema
Il Meazza comincia a riempirsi con i primi spettatori
Poco più di un'ora all'inizio della cerimonia: gli spettatori cominciano a riempire lo stadio di San Siro
Oltre 1400 i costumi realizzati
Di grande importanza il lavoro dedicato a costumi, trucco e acconciature: 182 design originali, oltre 1.400 costumi realizzati, 1.500 paia di scarpe e 7.500 metri di tessuto, con il contributo di 110 make-up artist, 70 hair stylist e l'utilizzo di oltre 1.000 elementi di scena.
Come sono fatti i bracieri olimpici
Le strutture, l'altra si trova in piazza Dibona a Cortina, sono composte da 4,5 tonnellate di metallo, 1.440 componenti di connessione e 1.000 metri di Led dinamici.
Tina e Milo pronti per la cerimonia
Pronte le due mascotte di Milano-Cortina: Tina e Milo...
Due bracieri a Milano e Cortina
La componente musicale ha visto il coinvolgimento di oltre 500 musicisti per la composizione delle colonne sonore originali, mentre la preparazione dell'evento ha richiesto oltre 700 ore di prove tra Milano, Cortina, Livigno, Predazzo e Arco della Pace, dove è stato allestito uno dei due bracieri, altra novità assoluta nella storia dei Giochi.
Il "Presidential box" e gli artisti presenti questa sera
Nel 'Presidential box' dell'anello rosso di San Siro, oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Cio Kirsty Coventry, una cinquantina tra capi di Stato e di governo - tra cui il vicepresidente e il segretario di Stato americano, JD Vance e Marc Rubio - e teste coronate. Sul palcoscenico alcune tra le voci e i volti più riconosciuti della scena artistica italiana e internazionale come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang e molti altri.
Un cast di oltre 1300 persone per la Cerimonia
Con un cast di oltre 1.300 persone, tra professionisti e volontari, provenienti da 27 Paesi, affiancati da più di 950 operatori tra staff e forza lavoro, la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma questa sera allo Stadio San Siro, si preannuncia come uno degli appuntamenti più imponenti e spettacolari nella storia dei Giochi. Un "monster show" di oltre due ore, come l'ha definito il direttore creativo Marco Balich, con più di due miliardi di spettatori collegati in diretta da tutto il mondo e 2900 atleti che sfileranno (una parte a Cortina e una anche a Livigno).
Tutti i portabandiera azzurri nella storia delle Olimpiadi
Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina: sono loro i 4 alfieri azzurri. Qui tutti i portabandiera italiani nella storia delle Olimpiadi
Fontana/Pellegrino e Mosaner/Brignone portabandiera a Milano-Cortina '26
Alle 20 la cerimonia di apertura dell'Olimpiade
Buonasera!
Tra un'ora e mezza l'avvio della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Qui tutto l'avvicinamento, le news live e la cronaca in tempo reale