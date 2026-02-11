Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atletica, Fabbri show: lancia il peso a 22,50 al meeting di Stellenbosch

Atletica

Dopo il 22,05 registrato a Parow, sempre in Sudafrica, il campione europeo del peso si è migliorato lanciando a 22,50 al meeting di Stellenbosch. Si tratta della migliore prestazione mondiale nel 2026. "Quest'anno ci si può davvero divertire", ha detto Leonardo Fabbri che punta i Mondiali Indoor di Torun in programma dal 20 al 22 marzo in Polonia

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ascolta articolo

Applausi per Leonardo Fabbri, che sbriciola il mondiale stagionale al meeting di Stellenbosch. A distanza di quattro giorni dal 22,05 di Parrow, sempre in Sudafrica, il campione europeo del peso si è migliorato lanciando a 22,50 e sfruttando una serie solida e altri due lanci oltre i 20 metri (22,05 e 22,29). In una gara disputata all'aperto, l'azzurro ha vinto nettamente il confronto a distanza con lo statunitense Roger Steen, che nella tappa Gold a Belgrado del World Indoor Tour aveva portato lo stagionale a 22,07. Il 28enne fiorentino, bronzo mondiale in carica all'aperto, si conferma in un'ottima condizione di forma e punta ai Mondiali Indoor di Tolun in programma dal 20 al 22 marzo in Polonia.

"Quest'anno ci si può davvero divertire"

Fabbri ha ritoccato a quota 49 volte i lanci oltre i 22 metri in carriera, mai però aveva lanciato così lontano nel mese di febbraio. "Sento che il gesto tecnico è sempre più stabile, quest'anno ci si può davvero divertire - ha detto l'azzurro -. Posso dire di essere soddisfatto di come ho lavorato qui in Sudafrica e sono pronto per tornare in Europa a gareggiare e per iniziare a misurarmi con gli altri migliori del mondo". Fabbri ha già delineato i prossimi appuntamenti: due eventi del World Indoor Tour a Lievin (Francia) e come detto a Torun (Polonia), ma gareggerà anche a Nehvizdy (25 febbraio) e agli Assoluti Indoor di Ancona il 27 febbraio.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

World Indoor Tour a Belgrado, LIVE su Sky dalle 17

Atletica

Appuntamento con l'atletica oggi in diretta dalle 17 su Sky Sport Arena e in streaming...

Champions pallanuoto, Pro Recco e Brescia su Sky

guida tv

Sesta e ultima giornata della group phase dell’European Aquatics Champions League maschile di...

Furlani migliora record italiano indoor nel lungo

Atletica

Mattia Furlani salta 8.39 a Metz, in Francia, e migliora il suo precedente record italiano...

Fioretto, doppio oro azzurro con Batini e Bianchi

trofeo inalpi

Giornata di vittorie per l'Italia della scherma nel Grand Prix di fioretto a Torino: doppietta...

Coppa del mondo, podio tutto azzurro nella Spada

Scherma

Storica tripletta della Spada femminile in Coppa del Mondo: Giulia Rizzi vince a Wuxi in Cina...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS