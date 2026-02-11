Applausi per Leonardo Fabbri , che sbriciola il mondiale stagionale al meeting di Stellenbosch . A distanza di quattro giorni dal 22,05 di Parrow, sempre in Sudafrica, il campione europeo del peso si è migliorato lanciando a 22,50 e sfruttando una serie solida e altri due lanci oltre i 20 metri (22,05 e 22,29). In una gara disputata all'aperto, l'azzurro ha vinto nettamente il confronto a distanza con lo statunitense Roger Steen , che nella tappa Gold a Belgrado del World Indoor Tour aveva portato lo stagionale a 22,07 . Il 28enne fiorentino, bronzo mondiale in carica all'aperto, si conferma in un'ottima condizione di forma e punta ai Mondiali Indoor di Tolun in programma dal 20 al 22 marzo in Polonia.

"Quest'anno ci si può davvero divertire"

Fabbri ha ritoccato a quota 49 volte i lanci oltre i 22 metri in carriera, mai però aveva lanciato così lontano nel mese di febbraio. "Sento che il gesto tecnico è sempre più stabile, quest'anno ci si può davvero divertire - ha detto l'azzurro -. Posso dire di essere soddisfatto di come ho lavorato qui in Sudafrica e sono pronto per tornare in Europa a gareggiare e per iniziare a misurarmi con gli altri migliori del mondo". Fabbri ha già delineato i prossimi appuntamenti: due eventi del World Indoor Tour a Lievin (Francia) e come detto a Torun (Polonia), ma gareggerà anche a Nehvizdy (25 febbraio) e agli Assoluti Indoor di Ancona il 27 febbraio.