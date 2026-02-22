Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atletica, Yeman Crippa domina la mezza maratona di Napoli: nuovo record italiano

Atletica
FOTO da yemancrippa - IG

 Il 29enne campione trentino delle Fiamme Oro, che detiene anche i primati nazionali dei 3000, 5000, 10000 metri piani, scrive di nuovo la storia e vince la mezza maratona di Napoli stabilendo il nuovo record italiano in 59.01. I keniani Andrea Kiptoo e Owen Korir Kapkama. Tra le donne, successo per Lucy Nthenya Ndambuki in 1h08:49 

ascolta articolo

Nuovo record italiano per Yeman Crippa, che si impone in 59:01 alla Coelmo Napoli City Half Marathon. Il 29enne campione trentino delle Fiamme Oro, che detiene anche i primati nazionali dei 3000, 5000, 10000 metri piani, scrive di nuovo la storia e lo fa ancora una volta nel capoluogo campano, sgretolando il suo stesso primato italiano di mezza maratona e di gara. Vicinissimo al muro dei 59:00, Yeman si presenta al traguardo in 59:01, un crono stellare che lo posiziona al settimo posto delle miglior prestazioni stagionali mondiali del 2026 e gli consente di perfezionare di ben 25" il suo record nazionale di 59"26 timbrato nel 2022 sempre a Napoli, che dunque festeggia in grande stile gli onori di Capitale Europea dello Sport 2026. Piazza d'onore per il keniano Andrea Kiptoo in 59:27 e podio completato dal suo connazionale Owen Korir Kapkama in 59:42. Per le donne è la keniana Lucy Nthenya Ndambuki a festeggiare la vittoria in 1h08:49 seguita dalla connazionale Nelly Jeptoo in 1h09:26 e dalla finlandese Susanna Saapunki in 1h10:35.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Oro per Mogos, doppietta azzurra nella sciabola B

Scherma

A Pisa, nella Coppa del Mondo Paralimpica, l'Italia firma una doppietta che vale titolo...

Scherma, Italia super a Pisa e Tbilisi

Scherma

Tra la Coppa del Mondo paralimpica e gli Europei giovanili in Georgia, gli azzurri conquistano...

Battocletti e Riva, doppio record italiano indoor

Atletica

Battocletti ritocca il suo tempo nei 3000 indoor, facendo registrare il nuovo record italiano....

World Athletics Indoor Tour, due meeting su Sky

guida tv

Due appuntamenti per il World Athletics Indoor Tour Gold in diretta su Sky e in streaming su NOW....

Fabbri show: lancia il peso a 22,50 a Stellenbosch

Atletica

Dopo il 22,05 registrato a Parow, sempre in Sudafrica, il campione europeo del peso si è...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS