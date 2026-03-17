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I giovani campioni della "Sinneration", tutti da vedere su Sky

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Il prossimo weekend i mondiali di atletica leggera indoor a Torun saranno in diretta su Sky e NOW. Un’ottima occasione per rivedere in azione alcuni dei protagonisti della “generazione Jannik Sinner”, la “Sinneration” che ha come data fondativa il 16 agosto 2001, giorno di nascita del campione cui è intitolata. Un gruppo variegato di ragazzi italiani, nati da quel momento in poi, affermati o che lo diventeranno, ma con un elemento in comune: il loro talento e le loro imprese sono tutte da godere su Sky Sport. 

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