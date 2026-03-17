I giovani campioni della "Sinneration", tutti da vedere su Sky

Il prossimo weekend i mondiali di atletica leggera indoor a Torun saranno in diretta su Sky e NOW. Un’ottima occasione per rivedere in azione alcuni dei protagonisti della “generazione Jannik Sinner”, la “Sinneration” che ha come data fondativa il 16 agosto 2001, giorno di nascita del campione cui è intitolata. Un gruppo variegato di ragazzi italiani, nati da quel momento in poi, affermati o che lo diventeranno, ma con un elemento in comune: il loro talento e le loro imprese sono tutte da godere su Sky Sport.
- Jannik Sinner (16 agosto 2001)
- Numero 2 classifica ATP
- Su Sky i tornei ATP Masters 1000, 500 e 250, ATP Finals, Wimbledon e US Open
- Kimi Antonelli (25 agosto 2006)
- Pilota Mercedes Formula 1, vincitore GP Cina
- Su Sky in esclusiva la stagione di Formula 1, F2 e F3 2026
- Mattia Furlani (7 febbraio 2005)
- Salto in alto (oro mondiale 2025, bronzo olimpico 2024)
- Su Sky i campionati europei indoor 2026 a Torun e i meeting di Diamond League e World Athletics Continental Tour Gold
- Larissa Iapichino (18 luglio 2002)
- Salto in lungo (argento europeo 2024, oro europeo indoor 2025)
- Su Sky i campionati europei indoor 2026 a Torun e i meeting di Diamond League e World Athletics Continental Tour Gold
- Kelly Doualla (20 novembre 2009)
- Velocista (oro europeo U20 100m, record europei 100m e 60m indoor)
- Su Sky i campionati europei indoor 2026 a Torun e i meeting di Diamond League e World Athletics Continental Tour Gold
- Lorenzo Musetti (3 marzo 2002)
- Numero 5 classifica ATP
- Su Sky i tornei ATP Masters 1000, 500 e 250, ATP Finals, Wimbledon e US Open
- Flavio Cobolli (6 maggio 2002)
- Numero 13 classifica ATP
- Su Sky i tornei ATP Masters 1000, 500 e 250, ATP Finals, Wimbledon e US Open
- Luciano Darderi (14 febbraio 2002)
- Numero 17 classifica ATP
- Su Sky i tornei ATP Masters 1000, 500 e 250, ATP Finals, Wimbledon e US Open
- Federico Cinà (30 marzo 2007)
- Secondo italiano più giovane a vincere una partita in un Masters 1000
- Su Sky i tornei ATP Masters 1000, 500 e 250, ATP Finals, Wimbledon e US Open
- Leonardo Fornaroli (3 dicembre 2004)
- Pilota di riserva McLaren Formula 1, campione del mondo F2 2025 e F3 2024
- Su Sky in esclusiva la stagione di Formula 1, F2 e F3 2026
- Gabriele Minì (20 marzo 2005)
- Pilota di Formula 2
- Su Sky in esclusiva la stagione di Formula 1, F2 e F3 2026
- Nicola Lacorte (1° giugno 2007)
- Pilota di Formula 3
- Su Sky in esclusiva la stagione di Formula 1, F2 e F3 2026
- Guido Pini (10 gennaio 2008)
- Motomondiale, pilota di Moto3
- Su Sky in esclusiva la MotoGp, Moto2 e Moto3 e la SBK 2026
- Luca Lunetta (27 maggio 2006)
- Motomondiale, pilota di Moto2
- Su Sky in esclusiva la MotoGp, Moto2 e Moto3 e la SBK 2026
- Saliou Niang (14 maggio 2004)
- Basket, ala della Virtus Bologna e della Nazionale italiana
- Su Sky le sfide del campionato italiano di Serie A - LBA, in esclusiva l'Eurolega, 'Eurocup e i principali eventi FIBA maschili fino al 2029 (con i mondiali 2027, le qualificazioni olimpiche 2028 e gli europei 2029)
- Francesco Ferrari (18 agosto 2005)
- Basket, ala della Virtus Bologna
- Su Sky le sfide del campionato italiano di Serie A - LBA e in esclusiva l'Eurolega, l'Eurocup e i principali eventi FIBA maschili fino al 2029 (con i mondiali 2027, le qualificazioni olimpiche 2028 e gli europei 2029)
- Matilde Villa (9 dicembre 2004)
- Basket, playmaker della Nazionale italiana
- Su Sky i campionati del mondo femminili di basket 2026 dal 4 al 13 settembre in Germania, gli europei 2027 e le qualificazioni olimpiche 2028
- Alessandro Michieletto (5 dicembre 2001)
- Volley, schiacciatore di Trento, campione del mondo 2022 e 2025, campione europeo 2021
- Su Sky le fasi finali della CEV Champions League e gli europei 2026 maschili che si svolgeranno in Italia e Bulgaria dal 10 settembre
- Luca Porro (9 maggio 2004)
- Volley, schiacciatore di Modena
- Su Sky le fasi finali della CEV Champions League e gli europei 2026 maschili che si svolgeranno in Italia e Bulgaria dal 10 settembre
- Manuel Zlatanov (7 marzo 2008)
- Volley, schiacciatore di Ravenna
- Su Sky le fasi finali della CEV Champions League e gli europei 2026 maschili che si svolgeranno in Italia e Bulgaria dal 10 settembre
- Linda Manfredini (14 maggio 2006)
- Volley, centrale di Bergamo
- Su Sky le fasi finali della CEV Champions League femminile e gli europei femminili che si svolgeranno in Svezia, Repubblica Ceca e Turchia dal 21 agosto
- Pio Esposito (28 giugno 2005)
- Centravanti dell'Inter e della Nazionale italiana
- Su Sky 3 partite a giornata della Serie A, Champions League, Europa League, Conference League e le sfide delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026
- Giulia Dragoni (7 novembre 2006)
- Centrocampista della Roma e della Nazionale italiana
- Su Sky la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana femminile
- Tommaso Menoncello (20 agosto 2002)
- Trequarti centro della Benetton Treviso e della Nazionale italiana
- Su Sky lo United Rugby Championship e le sfide del Nations Championship 2026
- Edoardo Todaro (24 settembre 2006)
- Trequarti del Northampton e della Nazionale italiana
- Su Sky lo United Rugby Championship e le sfide del Nations Championship 2026
- Samuel Aldegheri (19 settembre 2001)
- Lanciatore dei Los Angeles Angels e della Nazionale italiana
- Su Sky la fase finale del World Baseball Classic 2026
- Giovanni Binaghi (2 aprile 2007)
- Golfista
- Su Sky i tornei del DP World Tour e la Ryder Cup 2026
- Francesca Fiorellini (15 novembre 2005)
- Golfista
- Su Sky i tornei del DP World Tour e la Ryder Cup 2026
- Filippo Macchi (19 settembre 2001)
- Scherma, fiorettista (doppio argento olimpico 2024)
- Su Sky gli appuntamenti più importanti della coppa del mondo di scherma
- Martina Favaretto (15 novembre 2001)
- Scherma, fiorettista (argento olimpico 2024)
- Su Sky gli appuntamenti più importanti della coppa del mondo di scherma