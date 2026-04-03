Moonwalk e 100 pagine di contratto: la semplicità di Irankunda

La capacità di rendere semplici le cose più difficili: l'Australia, visto il gol al Mondiale, e il Watford stanno scoprendo tutto il talento dell'esterno classe 2006. Per acqusitarlo dal Bayern Monaco, gli inglesi hanno dovuto stipulare un contratto complicatissimo con i tedeschi. E la sua esultanza alla Michael Jackson sta diventando già molto conosciuta