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il talento

Moonwalk e 100 pagine di contratto: la semplicità di Irankunda

Valentino Della Casa
@Instagram Nestory Irankunda

La capacità di rendere semplici le cose più difficili: l'Australia, visto il gol al Mondiale, e il Watford stanno scoprendo tutto il talento dell'esterno classe 2006. Per acqusitarlo dal Bayern Monaco, gli inglesi hanno dovuto stipulare un contratto complicatissimo con i tedeschi. E la sua esultanza alla Michael Jackson sta diventando già molto conosciuta

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