Ecco perché ai Mondiali dovreste tifare Giappone e no, questa volta non c'entrano Holly e Benji, i tifosi bellissimi o la squadra 'simpatica'. Nelle ultime amichevoli hanno battuto Inghilterra e Brasile, e tutto parte da un progetto federale per riformare il calcio nazionale che somiglia tanto al famoso 'dossier' di Baggio (che in Holly e Benji è comparso per davvero!)