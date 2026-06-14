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Giappone rivelazione dei Mondiali? Loro il "dossier Baggio" lo hanno fatto per davvero

Marco Salami

Marco Salami

Ecco perché ai Mondiali dovreste tifare Giappone e no, questa volta non c'entrano Holly e Benji, i tifosi bellissimi o la squadra 'simpatica'. Nelle ultime amichevoli hanno battuto Inghilterra e Brasile, e tutto parte da un progetto federale per riformare il calcio nazionale che somiglia tanto al famoso 'dossier' di Baggio (che in Holly e Benji è comparso per davvero!)

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