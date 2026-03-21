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Mondiali di atletica indoor, il programma delle gare di oggi: c'è la finale di Furlani

Atletica

Nell'ultima giornata ai Mondiali indoor di Torun l'Italia si gioca diverse carte con possibilità di medaglie: si parte in mattinata con la finale del salto in lungo femminile e Larissa Iapichino in pedana. Poi tocca a Fabbri, tra i favoriti nel getto del peso. Grande attesa anche per Mattia Furlani, impegnato nel lungo maschile

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Si chiudono i Mondiali indoor di Torun con la terza e ultima giornata di gare, domenica 22 marzo. Senza girarci troppo attorno, l'Italia spera in una giornata ricca di soddisfazioni dato che manda in pista alcuni dei suoi "big" da favoriti. Può sicuramente ambire a una medaglia Larissa Iapichino nel salto in lungo femminile, così come si spera nella conferma di Mattia Furlani (campione in carica) in quello maschile. E poi la finale del peso maschile: Leonardo Fabbri arriva con la migliore misura d'ingresso e senza i due americani Crouser e Kovacs può ambire a una medaglia prestigiosa. Si sono guadagnati la finale, quella dei 1500m, anche Ludovica Cavalli nei femminili e Federico Riva nei maschili. Gran finale con le 4x400, maschile e femminile: non ci sarà l'Italia ma lo spettacolo e le emozioni sono sempre assicurati.

Approfondimento

Ai Mondiali di atletica con un'Italia da record

Il calendario delle gare di domenica 22 marzo

Sessione mattutina

  • 10.05 Pentathlon, 60 ostacoli (Gerevini)
  • 10.20 Salto in lungo (femminile), FINALE (Iapichino)
  • 10.43 Pentathlon, salto in alto (Gerevini)
  • 10.48 4×400 metri (maschile), batterie
  • 11.23 Getto del peso (maschile), FINALE (Fabbri, Ponzio)
  • 12.05 4×400 metri (femminile), batterie
  • 12.55 60 ostacoli (femminile), batterie (Carmassi, Di Lazzaro)
  • 13.21 Pentathlon, getto del peso (Gerevini)

Sessione serale

  • 17.40 Pentathlon, salto in lungo (Gerevini)
  • 17.55 Salto con l’asta (femminile), FINALE
  • 18.38 1500 metri (maschile), FINALE (Riva)
  • 18.52 60 ostacoli (femminile), semifinali (ev. Carmassi, Di Lazzaro)
  • 19.12 Salto in lungo (maschile), FINALE (Furlani)
  • 19.22 1500 metri (femminile), FINALE (Cavalli)
  • 19.38 800 metri (maschile), FINALE
  • 19.53 800 metri (femminile), FINALE
  • 20.03 Pentathlon, 800 metri (Gerevini)
  • 20.13 60 ostacoli (femminile), FINALE (ev. Carmassi, Di Lazzaro)
  • 20.26 4×400 metri (maschile), FINALE
  • 20.47 4×400 metri (femminile), FINALE

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Furlani: "Voglio divertirmi e difendere il titolo"

Dove vedere i Mondiali di atletica su Sky

Tutte le emozioni dei Mondiali indoor di Torun (Polonia) su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Inoltre, Sky Sport ha acquisito anche i diritti per gli Europei di Birmingham (10-16 agosto). A Torun copertura live completa per tutti i tre giorni della manifestazione, con le telecronache affidate alla competenza e alla passione di Nicola Roggero e Stefano Baldini. Gli studi di presentazione e commento su Sky Sport 24 saranno condotti da Alessandro Acton, con la triplista azzurra Dariya Derkach come ospite d’eccezione, e con le interviste e le notizie raccolte da Federica Frola, inviata a Torun. Aggiornamenti live, oltre che su Sky Sport 24, anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali @SkySport e @nowit.

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