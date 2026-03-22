La 31^ edizione della "Acea Run Rome Marathone" , il più grande evento di running in Italia e tra i più prestigiosi al mondo, si è svolta oggi a Roma. La "Maratona dell'Acqua" , programmata proprio nella Giornata Mondiale dell'Acqua, è stata vinta tra gli uomini dal keniano Asbel Rutto che ha preceduto Henry Tukor Kichana e Lencho Tesfaye Anbesa. Successo femminile invece per la connazionale Pascaline Kibiwot davanti a Genet Tadesse Robi e Aberash Fayesa Robi. I due vincitori sono stati premiati per Acea dalla presidente Barbara Marinali.

L'evento e le iniziative

L'hashtag che ha accompagnato l’intera manifestazione è stato #RunForWater, per celebrare il profondo legame tra risorsa idrica e sport. Per l’occasione Acea ha previsto una serie di iniziative: nei giorni delle gare ha assicurato un piano di supporto idrico lungo l’intero percorso e fornito 500mila nuovi brick d’acqua ai 60mila partecipanti. I brick con il brand "Ah2O!, l’Acqua di Roma" sono un gioco di parole tra la tipica esclamazione "Ahò" e la formula chimica dell’acqua. Al Circo Massimo è stato inoltre allestito lo stand dell’Expo Village, una "Casa della Maratona dell’Acqua" dedicata alla tutela delle risorse idriche. Si tratta di uno spazio di 200 metri quadrati che ha ospitato attività su sport e sostenibilità. I visitatori hanno potuto mettersi alla prova con una "claw machine” per vincere gadget e i brick d’acqua “Ah2O!” o scattare foto personalizzate al social booth. Per i più curiosi, un visore di realtà aumentata per un viaggio virtuale negli impianti idrici. In questo contesto è nata "La Maratona dell'Acqua", campagna di comunicazione articolata in più soggetti su stampa, web e social e sviluppata secondo un percorso narrativo "a tappe", che rappresenta simbolicamente il tragitto che l’acqua compie quotidianamente, dalle fonti alla distribuzione ai cittadini. Infine Acea ha sviluppato l'App Acquea pensata per atleti, cittadini e turisti, che permette di individuare, tra 3.500 punti idrici geolocalizzati a Roma, il luogo più vicino per dissetarsi e controllare il proprio livello di idratazione corporea.