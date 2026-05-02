Doppietta italiana a Istanbul nella Coppa del Mondo di fioretto, con le vittorie di Filippo Macchi e Martina Favaretto. Altre tre medaglie azzurre con l’argento di Arianna Errigo e i bronzi di Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni
Due ori, un argento e due bronzi. Il fioretto azzurro del Ct Vanni vince (quasi) tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul. Filippo Macchi torna a vincere nella prova maschile, battendo nell’ultimo atto il russo Barannikov (15-8), sul terzo gradino del podio anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni. Martina Favaretto, invece, vince la competizione femminile superando nel derby di finale, all’ultima stoccata, per 15-14 Arianna Errigo alla sua 63^ medaglia nel circuito mondiale.