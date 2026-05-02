Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

CdM fioretto, in Turchia Macchi e Tavaretto vincono due ori: 5 medaglie per l'Italia

Scherma

Doppietta italiana a Istanbul nella Coppa del Mondo di fioretto, con le vittorie di Filippo Macchi e Martina Favaretto. Altre tre medaglie azzurre con l’argento di Arianna Errigo e i bronzi di Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Due ori, un argento e due bronzi. Il fioretto azzurro del Ct Vanni vince (quasi) tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul. Filippo Macchi torna a vincere nella prova maschile, battendo nell’ultimo atto il russo Barannikov (15-8), sul terzo gradino del podio anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni. Martina Favaretto, invece, vince la competizione femminile superando nel derby di finale, all’ultima stoccata, per 15-14 Arianna Errigo alla sua 63^ medaglia nel circuito mondiale.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Morto Alex Zanardi, pilota e campione paralimpico

live SPORT IN LUTTO

È morto Alex Zanardi, aveva 59 anni, nella sua storia sportiva è successo di tutto: dalla Formula...

"T'insegnerò a volare'", la canzone per Zanardi

ADDIO ALEX

La grandezza di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni, raccontata anche in una canzone scritta...

"Mi hai dato la forza", Bebe Vio ricorda Zanardi

ADDIO ALEX

Da campione a campionessa. Bebe Vio ricorda con parole dolcissime Alex Zanardi, un faro: "Mi hai...

Lindsey Vonn: "Ritiro? Non voglio decidere adesso"

l'intervista

In un'intervista all'Associated Press Lindsey Vonn è tornata a parlare del grave infortunio...

Cagliari rilancia l’Italscherma: la risposta U23

europei

Sei ori e primo posto nel medagliere agli Europei Under 23. Cagliari non cancella Rio, ma...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS