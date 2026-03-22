Oggi si chiudono i Mondiali indoor di Torun con la terza e ultima giornata di gare. L'Italia spera in una giornata ricca di soddisfazioni dato che manda in pista alcuni dei suoi "big" da favoriti. Può sicuramente ambire a una medaglia Larissa Iapichino nel salto in lungo femminile, così come si spera nella conferma di Mattia Furlani (campione in carica) in quello maschile. E poi la finale del peso maschile: Leonardo Fabbri arriva con la migliore misura d'ingresso e senza i due americani Crouser e Kovacs può ambire a una medaglia prestigiosa. Si sono guadagnati la finale, quella dei 1500m, anche Ludovica Cavalli nei femminili e Federico Riva nei maschili. Nel pentathlon c'è la nostra Gerevini; Carmassi e Di Lazzaro nei 60hs femminili. Gran finale con le 4x400, maschile e femminile: non ci sarà l'Italia ma lo spettacolo e le emozioni sono sempre assicurati.