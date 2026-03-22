Mondiali di atletica indoor, i risultati delle gare di oggi in diretta live da Torun
Dopo le soddisfazioni di ieri, l'ultima giornata ai Mondiali indoor di Torun ne può regalare altre. Si parte con la finale del salto in lungo femminile e Larissa Iapichino in pedana. Poi tocca a Fabbri, tra i favoriti nel getto del peso. Gerevini nel pentathlon, Carmassi e Di Lazzaro nei 60hs femminili. Grande attesa per Mattia Furlani, impegnato nella sessione pomeridiana nel lungo maschile. Finali nei 1500 per Cavalli e Riva. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
in evidenza
Cosa è successo oggi
- Gerevini con 8.25 firma il suo personale nei 60hs (prima prova del pentathlon)
Cosa succede oggi
- IN CORSO Salto in lungo (femminile), FINALE (Iapichino)
- IN CORSO Pentathlon, salto in alto (Gerevini)
- IN CORSO 4×400 metri (maschile), batterie
- 11.23 Getto del peso (maschile), FINALE (Fabbri, Ponzio)
- 12.05 4×400 metri (femminile), batterie
- 12.55 60 ostacoli (femminile), batterie (Carmassi, Di Lazzaro)
- 13.21 Pentathlon, getto del peso (Gerevini)
- 17.40 Pentathlon, salto in lungo (Gerevini)
- 17.55 Salto con l’asta (femminile), FINALE
- 18.38 1500 metri (maschile), FINALE (Riva)
- 18.52 60 ostacoli (femminile), semifinali (ev. Carmassi, Di Lazzaro)
- 19.12 Salto in lungo (maschile), FINALE (Furlani)
- 19.22 1500 metri (femminile), FINALE (Cavalli)
- 19.38 800 metri (maschile), FINALE
- 19.53 800 metri (femminile), FINALE
- 20.03 Pentathlon, 800 metri (Gerevini)
- 20.13 60 ostacoli (femminile), FINALE (ev. Carmassi, Di Lazzaro)
- 20.26 4×400 metri (maschile), FINALE
- 20.47 4×400 metri (femminile), FINALE
Nella seconda batteria della 4x400 maschile Belgio e Ungheria direttamente in finale. Entrambe superano nel finale la Giamaica, che è comunque ripescata insieme agli Stati Uniti (entrambe avranno però corsie più scomode in finale)
Olanda, poi Portogallo (qualificate direttamente alla finale) davanti a Stati Uniti e Polonia. Usa crollati nei metri finali, erano in testa a poco dal traguardo e hanno chiuso terzi
Ora la 4x400 maschile
Due batterie da 5 squadre ciascuna. Passano le prime due più due ripescate, quindi in 6 squadre su 10...
Linares al secondo salto si migliora di un centimetro, 6.80. Occorre che Iapichino piazzi un grande salto
Secondo salto di Iapichino a 6.69
Per ora è quinta
Gara del lungo femminile ferma per diversi minuti, dopo un salto di Palmer. Salto visto e rivisto dai giudici per capire se fosse nullo o meno. Alla fine si riprende (salto dato nullo ma Palmer potrebbe anche fare ricorso...) e alla fine del primo giro di salti Linares è in testa con 7.79
De Sousa salta subito a 6.73, poi Linares a 6.79. Due grandi salti, sarà una bella gara
Iapichino 6.49 al primo salto
Il primo salto è proprio di Larissa, che con il primo salto piazza un 6.49. Il regolamento è il solito: dopo i primi 3 salti proseguono le prime 10, dopo il quarto le prime 8, dopo il quinto le prime 6
Le finaliste del lungo femminile
- Larissa Iapichino (ITA) 6.93
- Agate De Sousa (POR) 6.97
- Natalia Linares (COL) 6.73
- Jasmine Moore (USA) 6.86
- Annik Kälin (SUI) 6.71
- Milica Gardašević (SRB) 6.66
- Monae’ Nichols (USA) 6.85
- Ramona Elena Verman (ROU) 6.69
- Anna Matuszewicz (POL) 6.77
- Irati Mitxelena (ESP) 6.70
- Tyra Gittens (TTO) 6.83
- Nia Robinson (JAM) 6.82
- Molly Palmer (GBR) 6.68
- Alysbeth Felix Boyer (PUR) 6.70
- Alina Rotaru-Kottmann (ROU) 6.70
- Khaddi Sagnia (SWE) 6.67
E ora la presentazione delle finaliste del lungo femminile!
Con l'azzurra Larissa Iapichino a caccia di una medaglia
Una riflessione su Duplantis e Karalis
Ieri l'ennesima vittoria di Duplantis, quarto oro mondiale indoor consecutivo. Anche ieri Karalis ha provato a metterlo in difficoltà, saltando misure pazzesche per tutti gli "umani", eppure battuto senza problemi dall'amico. E come ci chiediamo da tempo: non è che uno dei segreti di Duplantis sia anche quello di avere un avversario forte come Karalis? O è Duplantis che spinge gli altri a tirare fuori il meglio? Probabilmente sono vere entrambe le cose. Restano le belle scene, di amicizia vera, a cui assistiamo dopo ogni loro "duello". Eppure Karalis dovrebbe avercela con il destino che l'ha fatto nascere proprio nell'era Duplantis...
Cosa sarebbe Karalis se non ci fosse Duplantis?Vai al contenuto
Gerevini sesta con il suo personale
Gara velocissima! Hall vince in 8.18 davanti a Dokter (8.19) e Szucs (8.21). Gerevini fa 8.25, suo nuovo personale, ed è sesta
Arajuo vince la prima serie in 8.25. Ora Gerevini, in batteria con lei anche Anna Hall, tra le favorite per l'oro. 8.26 il personale di Sveva nei 60hs, 8.39 il suo stagionale
Iniziano le prove del pentathlon
Per l'Italia c'è in gara Sveva Gerevini, si inizia con i 60 ostacoli, la prima prova. Due serie, Gerevini impegnata nella seconda
Si riparte a Torun! Inizia l'ultima giornata di gare
Tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Sempre ieri: gli altri risultati
Due pezzetti di storia. Ehammer ha riscritto quella dell'eptathlon, con oro e nuovo record del mondo (6670 punti); Duplantis ha vinto l'ennesimo oro (il quarto indoor di fila) dopo l'ennesima sfida con l'amico Karalis, che resta lontanissimo da "Mondo" nonostante salti misure pazzesche. E ancora: Perez Hernandez oro nel triplo femminile davanti a Rojas, Kerr oro nei 3000m maschili davanti a Hocker, Morales oro nei 400m maschili e Manuel in quelli femminili. Il Belgio vince la staffetta mista 4x400 dopo un pasticcio della Giamaica (terza e poi squalificata) che coinvolge Usa e Olanda. Argento Spagna, bronzo Polonia
Cosa è successo ieri: gli altri Azzurri
Simonelli è arrivato in finale nei 60hs, dove ha chiuso ottavo dando comunque segnali di ripresa dopo un periodo difficile. Ha vinto il polacco Szymanski davanti a Llopis e Cunningham, deludente Belocian. Eloisa Coiro invece è rimasta fuori dalla finale degli 800m nonostante in semifinale avesse firmato il quarto tempo generale (e il suo personale), a causa di una semifinale - la sua - velocissima e che l'ha vista chiudere "solo" terza (passavano le prime due, senza ripescaggi). Nell'alto (oro a Doroshchuk) delusione per Falocchi, mai veramente in gara. Ottimo invece l'esordio mondiale di Kelly Doualla, che ha "accompagnato" Zaynab Dosso spingendosi fino alle semifinali (corsa accanto ad Alfred, così come in batteria).
Fulmine Dosso: l'oro nei 60m femminili
Il 7.00 stampato in semifinale - miglior tempo tra le finaliste - era già qualcosa di enorme. Ripeterlo in finale è stato segno di una maturità e di una forza mentale che adesso Zaynab sa di avere. La consapevolezza dei campioni
Riviviamo i magici 3000m d'oro di Nadia Battocletti
La tattica, la volata, l'arrivo con le mani sulla testa, quasi incredula di quello che è riuscita a fare...
Italia prima nel medagliere davanti agli Stati Uniti!
Tre ori che hanno proiettato l'Italia in testa al medagliere almeno per una notte. Gli Usa hanno più medaglie (10), ma "solo" due d'oro, e quindi sono al momento dietro. Già eguagliato il bottino (3 medaglie) di Nanchino 2025, ma quelle di Torun sono "più preziose" (un anno fa furono oro Diaz e Furlani, con Dosso d'argento). E abbiamo ancora delle ottime carte in mano da giocarci oggi...
Il medagliere dei Mondiali indoor di atletica di TorunVai al contenuto
Ieri giornata storica per l'Italia: altri due ori!
Ieri, sabato 21 marzo 2026, è stata un'altra giornata storica per l'atletica italiana. Dopo quello di Andy Diaz nel triplo maschile sono arrivati altri due ori, da due atlete che in questo momento sono le punte di diamante della squadra. Nadia Battocletti ormai è una certezza, non esistono più aggettivi per celebrare la grandezza di questa ragazza che nel mezzofondo compete ormai allo stesso livello dei "miti" africani: ha vinto i 3000m indoor al suo primo campionato mondiale con una gara saggia impreziosita dall'ormai solito finale in volata che la contraddistingue. E poi c'è Zaynab Dosso, che certezza lo è diventata pian piano, fino al titolo di "donna più veloce del pianeta" che si è presa ieri, vincendo i 60m femminili davanti a Sears e a una campionessa olimpica come Alfred, ripetendo un 7.00 in semifinale e in finale
Le gare di oggi
Sessione mattutina
- 10.05 Pentathlon, 60 ostacoli (Gerevini)
- 10.20 Salto in lungo (femminile), FINALE (Iapichino)
- 10.43 Pentathlon, salto in alto (Gerevini)
- 10.48 4×400 metri (maschile), batterie
- 11.23 Getto del peso (maschile), FINALE (Fabbri, Ponzio)
- 12.05 4×400 metri (femminile), batterie
- 12.55 60 ostacoli (femminile), batterie (Carmassi, Di Lazzaro)
- 13.21 Pentathlon, getto del peso (Gerevini)
Sessione serale
- 17.40 Pentathlon, salto in lungo (Gerevini)
- 17.55 Salto con l’asta (femminile), FINALE
- 18.38 1500 metri (maschile), FINALE (Riva)
- 18.52 60 ostacoli (femminile), semifinali (ev. Carmassi, Di Lazzaro)
- 19.12 Salto in lungo (maschile), FINALE (Furlani)
- 19.22 1500 metri (femminile), FINALE (Cavalli)
- 19.38 800 metri (maschile), FINALE
- 19.53 800 metri (femminile), FINALE
- 20.03 Pentathlon, 800 metri (Gerevini)
- 20.13 60 ostacoli (femminile), FINALE (ev. Carmassi, Di Lazzaro)
- 20.26 4×400 metri (maschile), FINALE
- 20.47 4×400 metri (femminile), FINALE
Dove vedere i Mondiali indoor di atletica su Sky
Tutte le emozioni dei Mondiali indoor di Torun su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Mentre qui su skysport.it il nostro liveblog quotidiano sempre aggiornato in diretta con tutti i risultati delle gare. Inoltre Sky Sport ha acquisito anche i diritti per gli Europei di Birmingham (10-16 agosto)
Cosa succede oggi ai Mondiali indoor di atletica
Oggi si chiudono i Mondiali indoor di Torun con la terza e ultima giornata di gare. L'Italia spera in una giornata ricca di soddisfazioni dato che manda in pista alcuni dei suoi "big" da favoriti. Può sicuramente ambire a una medaglia Larissa Iapichino nel salto in lungo femminile, così come si spera nella conferma di Mattia Furlani (campione in carica) in quello maschile. E poi la finale del peso maschile: Leonardo Fabbri arriva con la migliore misura d'ingresso e senza i due americani Crouser e Kovacs può ambire a una medaglia prestigiosa. Si sono guadagnati la finale, quella dei 1500m, anche Ludovica Cavalli nei femminili e Federico Riva nei maschili. Nel pentathlon c'è la nostra Gerevini; Carmassi e Di Lazzaro nei 60hs femminili. Gran finale con le 4x400, maschile e femminile: non ci sarà l'Italia ma lo spettacolo e le emozioni sono sempre assicurati.