La Wizz Air Milano Marathon 2026 live su Sky

La Wizz Air Milano Marathon 2026 è in diretta su Sky e in streaming su NOW . Domenica 12 aprile , alle 8.05 su Sky Sport Uno , 15 mila persone prenderanno parte alla tradizionale maratona, che quest’anno non seguirà più il classico percorso ad anello, ma un tracciato con partenza all’Arco della Pace e arrivo in Piazza del Duomo , pensato per aumentare ritmo e velocità della corsa e migliorarne la scorrevolezza. Parallelamente alla corsa principale, dalle 9.15 prenderà il via anche la Unicredit Relay Marathon , un progetto solidale volto a raccogliere fondi da destinare a progetti di inclusione sociale sul territorio. La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero , con il commento tecnico di Stefano Baldini .

Studio Sky in Piazza del Duomo e collegamenti live durante tutto il Milano Running Festival

Sky Sport seguirà le attività del Milano Running Festival al SuperStudio Maxi di Via Moncucco, già da venerdì 10 aprile, con le interviste agli atleti e i collegamenti in diretta con Sky Sport 24. Per sabato 11 è prevista la copertura degli eventi in programma al Velodromo Vigorelli, come la Family Run e la Dog Run. Domenica 12, una troupe raccoglierà le voci dei partecipanti alla partenza in Corso Sempione, durante la maratona e nel post gara in Piazza del Duomo, dove Sky Sport sarà presente con uno studio dedicato: da qui andrà in onda un’edizione speciale di “Buon Weekend”, su Sky Sport 24, dalle 10 alle 12 condotto da Gaia Accoto e Federica Frola, con gli interventi di ospiti e commentatori. La Wizz Air Milano Marathon 2026 è protagonista anche su skysport.it, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati e notizie.