La velocista più decorata nella storia olimpica torna alle competizioni a 40 anni. Allyson Felix, statunitense classe 1985, si era ritirata nel 2022 dopo aver conquistato 11 medaglie olimpiche, di cui 7 d'oro, un record nell'atletica leggera femminile, e il primato di 19 podi ai campionati mondiali. La prospettiva di partecipare per la prima volta alle Olimpiadi di casa a Los Angeles 2028, però, le ha fatto cambiare idea. "Questo è un ritorno che capita una volta nella vita ed è l'unica cosa abbastanza potente da spingermi a rientrare in gioco", ha spiegato al Time. "So che a 40 anni non sono più al massimo della mia forma fisica, non mi faccio illusioni su questo. Alla mia età, probabilmente dovrei starmene a casa a prendermi cura dei miei figli (madre di due bambini di 2 e 7 anni, ndr), a fare tutte quelle cose lì. E invece, perché no? Ribaltiamo la situazione, andiamoci a prendere quel traguardo. Attacchiamo, mostriamoci vulnerabili". Allyson Felix dovrà riuscire a superare le selezioni nazionali: non ha intenzione di partecipare a incontri regolari sul circuito, ma insieme al suo vecchio allenatore Bob Kersee stabilirà un programma di allenamento per il prossimo ottobre, con l'obiettivo di tornare in gara nel 2027. Per l'Atleta mondiale dell'anno 2012, i Giochi di Los Angeles 2028 sarebbero i sesti in carriera, i primi dopo Tokyo 2021 in cui conquistò un oro e un bronzo.