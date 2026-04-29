Jacobs programma il futuro: "Inseguo le Olimpiadi 2028 e un oro agli Europei"ATLETICA LEGGERA
Marcell Jacobs guarda al futuro con entusiasmo e idee chiare: "Il traguardo adesso è arrivare competitivo ai Giochi di Los Angeles 2028", ma non dimentica gli Europei di Birmingham '26, che saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 10 al 16 agosto: "dopo Monaco e Roma voglio prendermi il terzo oro di fila sui 100 metri"
Meno di tre settimane all'esordio stagionale per Marcell Jacobs. Il campione olimpico di Tokio aprirà il suo 2026 correndo i 100 metri del Meeting Città di Savona il prossimo 20 maggio. Una pista speciale per Marcell che proprio lì, il 13 maggio 2021, si intestò l'allora record italiano scendendo per la prima volta in carriera sotto i 10": 9"95 il suo tempo, destinato a migliorare ancora qualche mese dopo, in quegli indimenticabili Giochi olimpici giapponesi.
"Traguardo Los Angeles 2028"
Il Jacobs del 2026 ha le idee chiare. In una intervista al magazine Athleticon MAG, Marcell guarda al prossimo futuro: "Il traguardo è arrivare competitivo ai Giochi di Los Angeles 2028. Per ora lo vedo ancora lontano perché voglio concentrarmi sulle due stagioni che lo precedono. L’obiettivo sono i Giochi, ma anche i prossimi mesi saranno pieni di traguardi. A cominciare dagli Europei (in diretta dal 10 al 16 agosto su Sky e in streaming su NOW): dopo Monaco e Roma, a Birmingham voglio prendermi il terzo oro di fila sui 100".
"Sento la responsabilità di continuare"
L'analisi di Jacobs unisce le prospettive personali e quelli del Team Italia, di cui resta una delle stelle indiscusse: "Dopo Tokyo è cambiata la mentalità della nostra squadra. Prima l’obiettivo era qualificarsi per le Olimpiadi, ora è lottare per le medaglie. Sento la responsabilità di continuare a correre forte e, nonostante le tante difficoltà, sento di poterlo fare".