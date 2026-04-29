Jacobs programma il futuro: "Inseguo le Olimpiadi 2028 e un oro agli Europei"

Marcell Jacobs guarda al futuro con entusiasmo e idee chiare: "Il traguardo adesso è arrivare competitivo ai Giochi di Los Angeles 2028", ma non dimentica gli Europei di Birmingham '26, che saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 10 al 16 agosto: "dopo Monaco e Roma voglio prendermi il terzo oro di fila sui 100 metri"

"Traguardo Los Angeles 2028"

Il Jacobs del 2026 ha le idee chiare. In una intervista al magazine Athleticon MAG, Marcell guarda al prossimo futuro: "Il traguardo è arrivare competitivo ai Giochi di Los Angeles 2028. Per ora lo vedo ancora lontano perché voglio concentrarmi sulle due stagioni che lo precedono. L’obiettivo sono i Giochi, ma anche i prossimi mesi saranno pieni di traguardi. A cominciare dagli Europei (in diretta dal 10 al 16 agosto su Sky e in streaming su NOW): dopo Monaco e Roma, a Birmingham voglio prendermi il terzo oro di fila sui 100".