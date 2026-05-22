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America’s Cup a Cagliari, regate preliminari: risultati e highlights

cagliari
Francesca Piantanida

Francesca Piantanida

In Sardegna la prima giornata delle regate preliminari di America's Cup. Otto le barche al via, a Cagliari: per l'equipaggio di Luna Rossa Women e Youth due vittorie su tre regate e primo posto in classifica, con 29 punti. La seconda regata di giornata è stata vinta da New Zealand. Domani, sabato 23 maggio, si torna in acqua per la seconda giornata, tutto su Sky

AMERICA'S CUP, REGATE PRELIMINARI SU SKY

L’equipaggio misto di Luna Rossa, quello dei giovani e delle donne, si dimostra competitivo come le aspettative della vigilia. La prima giornata delle regate preliminari di Cagliari, primo vero antipasto della 38^ edizione della America’s Cup, racconta di un grande di Luna Rossa Youth & Women che chiude in testa alla classifica con 29 punti davanti a Luna rossa ‘senior’ con 20 punti e capace di vincere 2 regate su tre, cedendo il passo a team New Zeland soltanto nella seconda regata. Condizioni di mare e di vento difficili per gli AC40 in gara nel venerdì sul campo di regata di Cagliari con un’onda molto corta e vento intorno ai diciotto nodi per tutto il pomeriggio. 

America's Cup, prima regata preliminare

Luna Rossa Youth & Women vince la prima regata di flotta in 19:11 minuti grazie ad un’ottima partenza. Un grande time on distance per i giovani che hanno spaccato il secondo alla partenza e dove invece gli inglesi di GB1 hanno dovuto ritirarsi per problemi tecnici (al carrello della randa, il cilindro idraulico) prima ancora di iniziare. Gli inglesi sono riusciti a mettere un sistema in piedi soltanto per la terza regata chiudendo giusto alle spalle dei giovani di Luna Rossa. 

America's Cup, seconda e terza regate preliminari

Nella seconda regata protagonisti i neozelandesi che chiudono 8 secondi davanti al team Luna Rossa Y&W che dimostra grande maturità e capacità tattica. I ragazzi guidati da Marco Gradoni volevano andare a prendere la parte destra del campo di regata, con una partenza mure a sinistra a caccia dell’adrenalina. Scelta non comune, non da tutti.  Il guaio dei neozelandesi nell’ultima regata di giornata (splash down e nose down) permette a Luna Rossa Y&W di tagliare il traguardo davanti a Gb1 in una regata serratissima chiusa in 15:58. Un’ultima regata che dimostra che la giornata si vince alla fine soltanto con manovre pulite. 

America's Cup a Cagliari, domani seconda giornata

Domani si torna in acqua per la seconda giornata delle regate preliminari da Cagliari senza dimenticare che archiviato questo weekend in Sardegna avremo modo di assistere un secondo banco di prova, a settembre, dal 24 al 27, questa volta a Napoli.

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