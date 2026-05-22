In Sardegna la prima giornata delle regate preliminari di America's Cup. Otto le barche al via, a Cagliari: per l'equipaggio di Luna Rossa Women e Youth due vittorie su tre regate e primo posto in classifica, con 29 punti. La seconda regata di giornata è stata vinta da New Zealand. Domani, sabato 23 maggio, si torna in acqua per la seconda giornata, tutto su Sky

L’equipaggio misto di Luna Rossa, quello dei giovani e delle donne, si dimostra competitivo come le aspettative della vigilia. La prima giornata delle regate preliminari di Cagliari, primo vero antipasto della 38^ edizione della America’s Cup, racconta di un grande di Luna Rossa Youth & Women che chiude in testa alla classifica con 29 punti davanti a Luna rossa ‘senior’ con 20 punti e capace di vincere 2 regate su tre, cedendo il passo a team New Zeland soltanto nella seconda regata. Condizioni di mare e di vento difficili per gli AC40 in gara nel venerdì sul campo di regata di Cagliari con un’onda molto corta e vento intorno ai diciotto nodi per tutto il pomeriggio.