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Spada femminile, Santuccio trionfa in Coppa del Mondo a Saint Maur. I risultati di oggi

Scherma
Photo credit: Federscherma

Alberta Santuccio vince l'ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di spada femminile a Saint Maur, centrando il secondo successo consecutivo dopo Medellin. L'azzurra supera in finale la statunitense Husisian e conquista la tredicesima medaglia della carriera nel circuito. Ottavo posto per Gaia Traditi

SCHERMA, IL PRIMO CHECK ARBITRALE

Si chiude con un trionfo la stagione di Coppa del Mondo di Spada femminile per Alberta Santuccio. L'azzurra delle Fiamme Oro ha conquistato l'ultima tappa di Saint Maur, in Francia, battendo in finale la statunitense Hadley Husisian con il punteggio di 15-8. Per la 31enne siciliana si tratta del secondo successo consecutivo dopo quello di Medellin e della quarta vittoria in carriera nel circuito.

Una gara dominata dalla spadista italiana, protagonista di un percorso quasi perfetto: dal successo all'ultima stoccata (14-13) contro l'israeliana Botvinnik fino alla finale controllata contro Husisian. Con questo risultato Santuccio conquista la tredicesima medaglia in Coppa del Mondo e conferma una stagione di altissimo livello, chiusa con cinque medaglie e sette piazzamenti tra le migliori otto in otto gare disputate.

Santuccio domina a Saint Maur

Nel tabellone principale l’azzurra ha superato anche il derby italiano ai sedicesimi contro Giulia Paulis, prima di eliminare agli ottavi la polacca Klughardt e la statunitense Nixon ai quarti. In semifinale, invece, Santuccio ha avuto la meglio sulla cinese Jingwen Yang con il punteggio di 15-11, conquistando così l'accesso alla finale.

Ottima prova anche per Gaia Traditi, che ha chiuso all'ottavo posto dopo aver superato due derby azzurri contro Rossella Fiamingo e Alessandra Bozza. La romana si è fermata solamente ai quarti di finale, sconfitta all'ultima stoccata proprio dalla cinese Yang.

Domenica la prova a squadre

La tappa di Saint Maur si chiuderà domenica con la prova a squadre. L'Italia del Ct Dario Chiadò scenderà in pedana con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio.

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