I giovani di Luna Rossa Women & Youth sono ancora al comando a Cagliari nelle sfide preliminari della Louis Vuitton 38^ America's Cup, in vista della sfida di Napoli 2027. Terza invece la barca senior di Peter Burling e Ruggero Tita. In mezzo, al secondo posto, i neozelandesi di Nathan Outteridge. Domenica dalle 15 in diretta su Sky e in streaming su NOW le ultime due regate di flotta, poi il match race finale tra i primi due classificati LA PRIMA GIORNATA

Seconda giornata di regate preliminari a Cagliari. Condizioni simili al venerdì con onda corta e fastidiosa. Vento tra i 13-16 da sud-sudest che ha creato campi minati con enormi buchi di vento e che ha sorpreso gli equipaggi in gara. In un sabato dove gli inglesi di GB1 si sono ritirati dopo aver perso il controllo del flap sul foil di sinistra ancora prima della partenza. I giovani di Luna Rossa con Gradoni, Porro, Giubilei e Santi ancora protagonisti a Cagliari, la casa di Luna Rossa dal 2014. 3 vittore su 6 regate per Luna Rossa giovani è un gran bottino e si dimostra l’equipaggio da battere in vista del gran finale di domenica.

Luna Rossa Youth & Women protagonista La classifica generale dopo le tre regate di flotta in programma questo weekend vede Luna Rossa Youth e Women davanti a tutti con 55 punti grazie a tre ottimi piazzamenti: quarto posto nella prima regata, secondo posto nella regata 2 e la vittoria nell’ultima di giornata. 8 punti di vantaggio su Team New Zealand, davanti a Luna Rossa Senior. Grande prova e grande rimonta dei giovani e delle ragazze di Luna Rossa nella terza regata di giornata: “Abbiamo dovuto trare fuori la testa come le tartarughe per vedere le raffiche di vento” dice a caldo una dei trimmer Maria Giubilei. Prima regata vinta da Team New Zealand con Luna Rossa senior dietro di appena 2 secondi.

La seconda e la terza regata Nella seconda regata è spuntato un nuovo protagonista: Athena Patway. I giovani e le donne con Hannah Mills hanno chiuso in 20:18 lasciando Luna Rossa Y&W a 37 secondi di distacco ma capaci con una strategia aggressiva di costringere gli avversari francesi a rallentare per mantenere il secondo posto. Da segnalare il ‘capsize’ di Alinghi per un evidente errore dei due timonieri nel sollevamento di un arm. Pietro Sibello: “L’assetto della barca aveva qualcosa che non funzionava. Siamo solo all’inizio della nostra campagna e domani ci faremo trovare pronti”. Domenica in programma le ultime due regate di flotta prima del match race finale sempre live dalle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.