Il Kip Keino Classic di Nairobi oggi su Sky

La stagione outdoor del World Athletics Tour Gold 2026 continua su Sky e in streaming su NOW. Venerdì 24 aprile, alle 17 su Sky Sport Arena, il Kip Keino Classic di Nairobi, una tappa prestigiosa, che tradizionalmente richiama atleti d’élite dal continente africano e dal resto del mondo: già confermata la presenza di Ferdinand Omanyala nei 100 metri, di Emmanuel Wanyonyi negli 800, di Gabby Thomas nei 200 femminili e dei campioni olimpici canadesi nel martello Ethan Katzberg e Camryn Rogers. La telecronaca del meeting di Nairobi sarà affidata a Nicola Roggero, con il commento tecnico di Stefano Baldini. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport..